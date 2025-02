C. Tangana gana dos Goyas e indulta a Karla Sofía Gascón: "A todo el mundo le podrían sacar tuits así"

Karla Sofía Gascón, segunda española de la historia nominada al Oscar a mejor actriz protagonista, no estuvo en la gala de los Premios Goya en Granada. Tampoco se espera que esté en los Oscars ni en otras galas en las que está nominada por su papel en 'Emilia Pérez' después de que salieran a la luz antiguos tweets racistas y ofensivos. Unos tweets que generaron mucho revuelo y por los que acabó optando por el silencio, para no comprometer aún más las opciones de la película; más que comprometida ya su carrera hacia la estatuilla.

Pese a no estar presente en los Goya, la pregunta en la alfombra roja era obligada, y fueron muchos los que hablaron al respecto. En general, los nominados a la 39ª edición de la gala de los Premios Goya reprobaron los tuits racistas de Gascón, aunque defendieron a la actriz, destacando el papel de la cultura por encima de cualquier controversia. A juicio del director Juan Antonio Bayona, Karla Sofía Gascón "está siendo linchada".

"Es muy triste la situación alrededor de 'Emilia Pérez' --a mí me encanta-- pero es cierto que ha cometido muchos errores y son una irresponsabilidad", puntualizó el director, para quien la actriz española "no estaba preparada o asesora para todo lo que ha hecho". Por todo ello, ha lanzado el mensaje de que "la tolerancia va acompañada de la compasión".

"Seamos comprensivos"

Uno de los que más sorprendió con su posicionamiento fue C. Tangana, uno de los grandes triunfadores de la noche, finalizada con el compartido Goya a mejor película a ‘El 47’ y ‘La infiltrada’. 'El Madrileño' ganó el Goya a Mejor Documental por 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés' y también el Goya a Mejor Canción Original por 'Los Almendros' de La Tania y Yerai Cortés.

Tangana se refirió a la polémica de Karla Sofía Gascón tanto durante la alfombra roja previa a la gala como al recoger el premio a Mejor Documental. En la alfombra, aseguró que le da "pena la situación". "A todo el mundo le podrían sacar tuits así, no creo que haya nadie que no haya dicho una", comentó. Ya con el Goya en sus manos, habló del perdón: "Esta es una película que va sobre la comprensión y sobre el perdón. No sé vosotros, pero yo me equivoco constantemente. Tengo que pedir perdón constantemente y creo que vosotros también. Así que seamos comprensivos, perdonemos y dejemos que la gente se equivoque. Porque cuanto mayor es el error, más necesitamos el perdón de los demás", pidió Álvarez.

"Tuits repugnantes"

Por su parte, la actriz Jedet, que acabó siendo viral por sus comentarios sobre Melody, que estaba cantando en la alfombra roja, calificó de "repugnantes" tanto los tuits como las disculpas de la actriz pero ha lamentado que no se mide a todo el mundo por la misma vara. "Esto se ha usado un poco como una excusa para acabar con ella cuando en Hollywood, en esta industria, hay pederastia, abusos constantes a las mujeres, racismo, transfobia, todo. Mira cómo está Estados Unidos ahora con Trump. A mis hermanas trans les están quitando los pasaportes las están dejando sin la opción de hormonarse legalmente, van a tener que hacerlo de manera ilegal", lamentó, al tiempo que ha revelado que hizo el casting para el papel que interpreta Gascón en 'Emilia Pérez' y que ahora se alegra de no haber sido elegida.