Goya 2025, en directo: última hora de los premios y los nominados

Aitana Sánchez-Gijón: "Cuando veo un abuso de poder sobre una compañera, salto en su defensa"

Luisa (Redondela), Bárbara (La ley de la frontera), María (El maquinista), Teresa (Madres paralelas), Beatriz (La jefa)… En Aitana Sánchez-Gijón habitan mujeres honestas y apasionadas. Las acoge atenta, a la espera de que sus historias le provoquen el enésimo vuelco a su corazón. Quiere darles la voz que no tuvieron, aunque para ello tenga que romperse la garganta. Lleva 40 años encarnando sus luces y sombras, por eso guarda un lugar especial para cada una. “Todas me han atravesado, me han dejado un poso único”, dice. Este sábado, cuando recoja el Goya de Honor, en pleno éxtasis, se acordará de ellas. Sólo juntas han logrado levantar el premio de la Academia que se le ha resistido desde 1986. Lea aquí la entrevista.