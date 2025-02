El cine español se acuerda de Karla Sofía Gascón en los Premios Goya: "Es una señora facha"

El cine español se reúne este sábado en Granada para repartir sus Premios Goya, con Pedro Almodóvar intentando seguir sumando estatuillas en una gala que ha pretendido alejarse de la polémica alrededor de Karla Sofía Gascón, quien no estará presente, pero a quien es probable que muchos protagonistas hagan alusión.

Las publicaciones xenófobas de la actriz, que entre otras cuestiones, hacía referencias a "putos moros" o al "foco de infección" que considera que es el islam, han pasado factura a Karla Sofía Gascón, quien en apenas unos días ha pasado de ser elogiada y reconocida nacional e internacionalmente, a ser repudiada por el cine español e internacional.

Aunque no acuda a la gala, seguro que muchos compañeros se acuerdan de ella. El primero en hacerlo ha sido el actor Nahuel Pérez, que ha reconocido que "repudio todos esos tuits, me parecen nefastos. Pero también hay que entender que no por ser parte de una minoría uno es un ser de luz impoluto. Es una señora facha, también puede pasar", ha sentenciado durante su intervención en la alfombra roja. "Su manera de armar una mujer fue siendo una mujer blanca facha. Ojalá sea algo de lo que se pueda desprender, deconstruirse y pedir las disculpas necesarias", ha finalizado.

Macarena García también se ha posicionado con la polémica y aunque ha admitido que los tuits "son tremendos y es muy condenable" y que "cuando una escribe algo así, hay consecuencias". Pero a la vez, piensa que es "desproporcionado lo que ha pasado".