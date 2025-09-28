Pepe Rodríguez desvela su anécdota con el Rey Juan Carlos I: "Es Carlos Latre..."

Muchos rostros conocidos han tenido la oportunidad de conocer de cerca a los reyes eméritos e incluso han vivido alguna anécdota con ellos. Ahora que se puede hablar con más naturalidad de ellos, hay quienes se han atrevido a contarlas públicamente, como Pepe Rodríguez.

El cocinero ha desvelado ante las cámaras de Europa Press una vivencia de lo más divertida que tuvo con el emérito y que no se le olvidará: "Me llama Don Juan Carlos directamente y yo digo 'es Carlos Latre, no creo que esté directamente'... y yo, un poco así digo 'sí, dígame, señor' y me dice 'hoy una mesa y tal'".

El emérito le llamó para reservar una mesa en su restaurante, pero Pepe, creyéndose que era su amigo Carlos Latre le dijo que no había ninguna mesa libre: "Digo, 'pues mire, hoy no, perdone' y me contestó 'Ah, bueno, vale, no pasa nada'".

Sin embargo, se dio cuenta que no era el colaborador de televisión cuando al colgar el teléfono no recibió la llamada del mismo avisándole que se trataba de una broma: "Pensé 'ahora me llamará Carlos, que es amigo y me dirá 'oye, que era para la radio y tal'".