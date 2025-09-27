Abierto de China
El tenista Musetti pierde los nervios y protagoniza una polémica en Pekín: "Siempre están tosiendo esos putos chinos"
"Mis palabras fueron dirigidas solo a unos pocos individuos de la multitud que estaban tosiendo repetidamente y molestando. Nunca fueron, de ninguna manera, para el pueblo chino", se ha justificado.
Laver Cup 2025: fechas, equipos, calendario, horarios y dónde ver en TV y online
Lola Gutiérrez
El tenista Lorenzo Musetti, cuarto cabeza de serie, superó al francés Giovanni Mpetshi Perricard (n.36 ATP) en un duelo de gran intensidad que se resolvió en tres sets por 7–6(3), 6–7(4) y 6–4 en la pista Lotus del Abierto de China y en el que el italiano perdió los nervios y atacó directamente a la grada.
El encuentro se prolongó durante dos horas y 27 minutos y estuvo marcado por el protagonismo de los saques. El primer set se decidió en un ajustado 'tiebreak' en el que el italiano aprovechó los errores del francés. En el segundo, ambos mantuvieron un pulso inquebrantable con el servicio y fue Perricard quien forzó la manga definitiva con un 7–4 en el desempate.
En el último parcial, Musetti consiguió el único quiebre en el 1–1 y lo defendió hasta cerrar con autoridad. El balance global reflejó la igualdad: el italiano apenas sumó cinco puntos más (107 frente a 102), pero gestionó mejor las oportunidades de 'break' (2/5 frente a 1/5) y se mantuvo más sólido en los momentos de presión.
Sin embago, en un momento del partido Musetti no pudo soportar esta presión y pronunció "siempre están tosiendo esos putos chinos", algo que no pasó desapercibido por las cámaras ni por la afición. Estas palabras han obligado al tenista a disculparse ante la afición china.
"Solo a unos pocos individuos que estaban molestando"
"Me gustaría disculparme sinceramente por lo que dije con frustración ayer durante mi partido", ha escrito en su última publicación en Instagram. "Mis palabras fueron dirigidas solo a unos pocos individuos de la multitud que estaban tosiendo repetidamente y molestando . Nunca fueron, de ninguna manera, para el pueblo chino", se ha justificado.
"Ocurrió en un momento de estrés y tensión en el segundo desempate, pero aún así, esto no es excusa en absoluto. Me doy cuenta de que la forma en que me expresé fue incorrecta e inapropiada, y hirió los sentimientos de muchos fans chinos", ha asegurado. "Lo lamento profundamente y me siento muy arrepentido", ha añadido.
"Siempre he admirado al pueblo chino y realmente aprecio jugar en vuestro país. He estado volviendo a China desde 2018 y siempre me siento muy bienvenido aquí. Agradezco el increíble apoyo que recibo constantemente y por los muchos fans que tengo en China. "Una vez más, lo siento de verdad. Te respeto profundamente, me siento como en casa aquí, y valoro la calidez y amabilidad que siempre he recibido", ha finalizado.
