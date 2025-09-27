EEUU
La nieta mayor de Trump desata la polémica tras lanzar su marca de ropa desde la Casa Blanca y con imágenes junto a su abuelo
"Esta es Kai, para quienes no lo sepan", dijo el presidente de Estados Unidos, de 79 años, al presentar a su nieta frente a una multitud de cámaras y lentes.
Kai, nieta de Trump, apareció el viernes junto a su abuelo vestida con un suéter blanco que llevaba el logotipo "KT", justo después de lanzar su marca con fotos promocionales tomadas en la Casa Blanca. La hija de Donald Trump Jr. esperó junto a su abuelo mientras este respondía a preguntas de periodistas en el jardín de la residencia presidencial antes de subir con él a un helicóptero.
"Esta es Kai, para quienes no lo sepan", dijo el presidente de Estados Unidos, de 79 años, al presentar a su nieta frente a una multitud de cámaras y lentes. Ambos dejaron Washington durante unas horas para asistir juntos a la Ryder Cup, una prestigiosa competición de golf, deporte que apasiona al republicano y que practica su nieta, de 18 años.
La mayor de los nietos del presidente, quien tiene previsto jugar golf para la Universidad de Miami, anunció el jueves en redes sociales el lanzamiento de su marca.
Por ahora ofrece dos modelos de suéter. Cada uno disponible en blanco, negro y azul marino con el logotipo "KT" y una firma en la manga. Tienen un precio de 130 dólares cada uno.
El presidente estadounidense es acusado con frecuencia de utilizar su cargo para promover los intereses del clan Trump, bien sea en el sector inmobiliario o en las criptomonedas.
El mensaje publicitario publicado el jueves en X está acompañado de fotos de Kai luciendo la prenda, tomadas de noche con la Casa Blanca iluminada al fondo o en un pasillo que conduce al Despacho Oval. "Quería crear una prenda que no fuera solo mercancía, sino una (prenda) básica que puedas llevar a cualquier parte", dijo.
Kai Trump se dio a conocer en 2024 cuando pronunció un breve discurso durante la convención de investidura republicana. "Para mí (Trump), es solo un abuelo normal. Nos da dulces y refrescos cuando nuestros padres no están mirando", refirió en aquella ocasión. Los padres de Kai Trump están separados y su madre mantiene actualmente una relación con la leyenda del golf Tiger Woods.
