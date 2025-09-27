Lamine Yamal sufre "el mayor daño moral" de la historia

Jo, qué noche la de Hustle Hard La gente está preocupada por las guerras en el mundo, o por el auge de los discursos de odio, o por las turbulencias económicas que se atisban tras los movimientos sísmicos en el equilibrio geopolítico. Pero esa gente está equivocada: el "mayor daño", al menos en lo "moral", que puede sufrir una persona lo padeció el pasado lunes Lamine Yamal. La estrella del Barça, un adolescente de 18 años, se quedó a las puertas de ganar el Balón de Oro, y nadie duda que, de mantener el nivel de juego que ha mostrado hasta ahora, tendrá oportunidades en el futuro de ser reconocido como el mejor futbolista del mundo. Pero ninguna de esas consideraciones sirvió para aplacar la desolación de su padre, Mounir Nasraoui, que reclamó para su hijo el papel de víctima de algún tipo de oscura conspiración. "No voy a decir robo, pero ha sido el mayor daño moral que se le puede hacer a un ser humano", dijo en concreto, después de que Lamine Yamal quedara en las votaciones por detrás de Ousmane Dembélé. No era la primera vez esa noche que Nasraoui, muy activo en Instagram bajo su pseudónimo Hustle Hard, intentaba llamar la atención. Ya lo había hecho durante la gala del Balón de Oro: en varios tuits se le escucha gritar, durante los tensos segundos en que Ronaldinho está abriendo el sobre que contiene el nombre de Dembélé como ganador del premio. En un momento en que todo el auditorio está conteniendo la respiración, el padre del jugador del Barça brama: "¡Lamine Yamal para bien o para mal!". Nasraoui ha recibido críticas por su actuación esa noche. Pero no parecen haberle minado la moral: en una publicación del pasado jueves en su cuenta de Instagram, el padre de Lamine Yamal lanzaba un mensaje a sus haters. "Veo mucho aburrimiento 'compraros' una vida os saldría muy barato", escribía, junto a una foto suya vestido de esmoquin.

Lamine, de niño, acompañado de su abuela Fátima y de su padre, Mounir. / EP

Donald Trump, 'santo subito' También parece tener una autoestima a prueba de bombas el presidente de los Estados Unidos, que esta semana ha pronunciado un discurso triunfal en la asamblea general de la ONU. Donald Trump empezó con un mensaje conciliador: "Quiero decir, de todo corazón, que Estados Unidos apoya a las Naciones Unidas al 100%". Pero después dejó muchas pruebas de que en realidad desprecia a la organización, y de que estaba allí para destacar su sobrenatural capacidad de acabar con los conflictos armados en el mundo. "En un período de siete meses, terminé con siete guerras interminables, o que decían que eran interminables", dijo por ejemplo. En las redes sociales especificaron que los conflictos que el presidente estadounidense presume de haber zanjado son los que enfrentaban a Camboya y Tailandia, a Kosovo y Serbia, a Congo y Ruanda, a Pakistán e India, a Israel e Irán, a Egipto y Etiopía, y a Armenia y Azerbaiyán. Aunque todavía no ha logrado pacificar Ucrania –y eso sí que lo prometió en la campaña electoral que lo llevó al poder– u Oriente Medio, Trump está sin duda, según sus propios datos, haciendo un fenomenal trabajo que el mundo debería reconocerle. No es raro que, en el mismo discurso en la ONU, subrayara: "Todo el mundo dice que debería ganar el Nobel de la paz por todos mis logros, pero para mí el verdadero premio serán los hijos e hijas que lleguen a crecer porque millones de personas ya no están siendo asesinadas en guerras interminables. Ningún presidente ni primer ministro jamás hizo algo parecido. Es una pena que haya tenido que hacer esto yo en lugar de la ONU... Ni siquiera intentaron ayudar". Tampoco la canonización parece un premio exagerado para alguien que en pocos meses ha conseguido llevar la paz a tantas partes del mundo.

Trump carga contra la ONU durante la Asamblea General del organismo multilateral / EP

Jimmy Kimmel ya no está cancelado Quizás Donald Trump se merezca el Nobel por haber pacificado medio mundo, pero en su propio país tiene serios problemas para meter en cintura a quienes no piensan como él. Se ha visto esta semana con la marcha atrás que ha hecho Disney con Jimmy Kimmel. Todo indica que la corporación, concernida por la enorme ola de solidaridad que había despertado el despido del presentador del late show de la cadena ABC, decidió readmitirlo para evitar males mayores. Kimmel había criticado la semana pasada la extraña –por tibia– reacción inicial de Trump al asesinato de su amigo Charlie Kirk, y ese comentario le valió primero las amenazas del entorno del presidente y finalmente el cese. Lo curioso es que, en ese momento, Trump atribuyó en su red social el despido de Kimmel no a ese comentario sobre Kirk, sino a sus presuntos problemas de audiencia y a su supuesta falta de talento. "Buenas noticias para Estados Unidos: el programa de Jimmy Kimmel, con sus bajos índices de audiencia, ha sido cancelado. Felicitaciones a ABC por finalmente tener el coraje de hacer lo que se debía hacer. Kimmel no tiene ni un ápice de talento y tiene peores índices de audiencia que incluso Colbert, si cabe", afirmó el presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, en el mensaje que escribió esta semana para lamentar su readmisión, deja claro que en realidad fue la Casa Blanca quien estuvo detrás del despido de Kimmel, lo cual parece contradictorio con sus afirmaciones iniciales. "No puedo creer que ABC Fake News le haya devuelto el trabajo a Jimmy Kimmel. ¡ABC le dijo a la Casa Blanca que su programa había sido cancelado! Algo pasó entre entonces y ahora porque su audiencia se ha ido, y su ‘talento’ nunca estuvo allí. ¿Por qué querrían de vuelta a alguien que lo hace tan mal, que no es gracioso y que pone en peligro a la cadena?", escribió Trump en su red social.