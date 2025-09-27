Escrutinio mediático, violencia vicaria y machismo: Mar Flores revive en sus memorias cuando "era el 'sparring'" de toda España

Cuando la revista 'Elle' escogió a Mar Flores como el Rostro de los 90 en 1989, la modelo no era consciente de que su vida iba a cambiar por completo, y no siempre en positivo, a partir de ese momento. Flores, que había crecido junto a su familia de clase obrera, en el barrio de Usera de Madrid, aprovechó esta distinción como una oportunidad para huir de la vida que llevaba y se mudó a París para luchar por un futuro como modelo. Pocos años después, Flores ya había desfilado para diseñadores como Giorgio Armani y Gai Mattiolo, había participado en las pasarelas Cibeles y Gaudí, y había trabajado para campañas publicitarias de marcas como La Perla y Valentino Bagno. Pero ese éxito en las revistas y las pantallas por su imagen y su belleza también traía una condena: ser una de las mujeres que más interesaba a la prensa del corazón machista del momento por su vida privada, sus romances y sus relaciones sentimentales con personajes mediáticos.

Todos estos episodios de violencia mediática son los que relata ahora Mar Flores, a sus 56 años, desde la serenidad y la tranquilidad que le ha aportado la experiencia, en su libro de memorias, 'Mar en calma' (Esfera de los libros). En esta biografía, la también presentadora y actriz culpa al machismo de la época por llevarla, en algunos momentos, al límite de manera injusta y habla de cómo los medios la juzgaron de formas invasivas, cómo ciertos hechos de su vida privada fueron manipulados o filtrados y de la realidad que se escondía detrás de todos los titulares sobre su vida privada.

"Los noventa fueron unos años muy duros para mí. Ser mujer, mediática, joven, guapa, atrevida, libre y soltera era casi una condena a cadena perpetua que te sometía casi de por vida a ser objetivo de las críticas más feroces. Hoy en día se haría una lectura mucho más justa y feminista de todo aquello, pero en aquellos años no fue así", comparte la modelo en uno de los pasajes de su libro. "Todo el mundo comentaba, decía, hablaba, me insultaba con una gratuidad que asustaba. Cada semana, por lo que fuera, con razón o sin ella, mi fotografía estaba en alguna portada. No había redes sociales ni nada parecido, así que lo que publicaban las revistas y los periódicos y lo que se decía en las tertulias de radio se convertía automáticamente en verdad absoluta", añade.

Mar Flores en una imagen de 2010 / RICARDO MALDONADO / EFE

Vida amorosa

Flores se casó en 1992 con el aristócrata italiano Carlo Costanzia di Costigliole, con quien tuvo su primer hijo, Carlo. En su libro, la intérprete relata el supuesto maltrato que vivió a su lado y la violencia vicaria posterior a través de su hijo. Según la modelo, llegó a denunciar judicialmente esta situación y, como ella misma explica, un juez llegó a desestimar su denuncia por violencia de género por el simple hecho de que era una mujer famosa. "Entonces, la realidad era que la palabra de las mujeres valía poco o nada si no iba acompañada de la de un señor al lado", lamenta. En su relato, la modelo explica que el aristócrata secuestró a su hijo, recogiéndolo a la salida del colegio y llevándoselo a Italia sin avisar a nadie, en 1995, simplemente para hacerle daño.

Posteriormente, Flores también mantuvo una relación con Fernando Fernández-Tapias, un hombre 30 años mayor que ella que la ayudó a recuperar a su hijo tras el secuestro, y algunos romances más breves con Alessandro Lequio, que posteriormente la traicionó cuando rompieron su relación y aparecieron unas imágenes de los dos a la prensa del corazón, y Cayetano Martínez de Irujo, hijo de la duquesa de Alba. "Era una especie de obsesión nacional, era el 'sparring' al que iban a parar todos los golpes mientras que ellos, los hombres, salían indemnes, como sacudiéndose el polvo de la solapa de la chaqueta, altivos y reforzados en su hombría. Era fruto de una época, pero no porque ahora los tiempos hayan cambiado —por suerte— los episodios pasados quedan exentos de dolor", relata en su biografía.

La modelo Mar Flores y el jinete Cayetano Martínez de Irujo / LLUIS GENE / EFE

Sin intimidad

La publicación de sus imágenes con Lequio, en 1999, por las que cinco años más tarde fue condenado Coto Matamoros por violar su intimidad, la llevó a ingerir pastillas y acabar ingresada en la UVI del hospital La Paz de Madrid. "Publicar esas imágenes o difundirlas por cualquier tipo de medio hoy sería constitutivo de delito. De hecho, nunca más en la historia se ha vuelto a publicar nada parecido de nadie en un escenario tan íntimo. Pero en aquel momento era legal, o al menos alegal; ni ético ni mucho menos estético, pero no estaba tipificado ni legislado, y los editores de la revista decidieron correr el riesgo, que era mucho, porque los beneficios que se avecinaban podían, sin duda, compensar. Y así lo hicieron. La bola de nieve se hizo más y más grande hasta hacerse imparable, y resultó casi mortal para mí", recuerda ahora.

"Mi historia no es la de una mujer fría y calculadora que planea cada paso que da, como tantas veces se ha contado y otras tantas se ha dado a entender. Es la de una persona bastante más vulnerable de lo que se cree, que callaba sin otorgar, pero que no luchaba a brazo partido porque sabía de antemano que iba a perder. Y eso pudo confundir a la gente, que pensaba que claudicaba", explica la modelo en su libro. "A la prensa le convenía dar esta imagen de 'femme fatale' que escogía con frialdad maquiavélica a sus víctimas [...] La compasión iba solo en una dirección. Y nunca era en la mía. Me sentía completamente ajena a esa imagen, era como si hablaran de alguien que no era yo", lamenta la actriz. En octubre de 2001, Mar volvió a enamorarse y se casó con Javier Merino, con quien tuvo cuatro hijos: Mauro (2003), Beltrán (2006) y los mellizos Bruno y Darío (2011). En 2016 anunciaron su separación tras muchos años de convivencia.

La modelo Mar Flores / EUROPA PRESS / Europa Press

Una vida en calma

Mar también se abre en sus memorias sobre la relación con sus hijos, en concreto, con el mayor, Carlo, y el sufrimiento por las informaciones que se han publicado en la prensa sobre él. En junio de 2023, el joven fue condenado a 21 meses de prisión por un delito continuado de estafa agravada relacionado con el negocio de alquiler de vehículos de alta gama, y ahora vuelve a encontrarse en el foco mediático por su reciente paternidad al lado de Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos. "Sufro ahora como madre al ver lo que dicen de él, sobre lo que hace o cómo se comporta, y entiendo el sufrimiento de mis propios padres", asegura.

En los últimos años, más alejada de los medios, Mar se encuentra mejor e, incluso, reconoce en su biografía que hace poco se volvió a enamorar. Una relación que se mantuvo en secreto desde el principio hasta el final y que terminó cuando el peso de la fama y el miedo a perder el anonimato lo rompió todo. "Eso me produjo nostalgia y una enorme tristeza, aparte de una reflexión tan sensata como cruel: es muy doloroso darte cuenta de que el sueño por el que has luchado toda la vida, en mi caso ser Mar Flores, es el mismo que te va a impedir lograr otras cosas que también quieres. Eso me ha hecho sentir una enorme frustración y me he dado cuenta de que, muchas veces en mi vida, en el pecado he llevado la penitencia", concluye. Ahora, Mar se encuentra en calma.