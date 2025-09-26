Ruptura
Telma Ortiz se separa de Robert Gavin, el ex de Sharon Corr
Tras seis años de relación y una hija en común, la pareja ha tomado caminos separados
La hermana de la reina Letizia, Telma Ortiz, ha roto su relación con el abogado irlandés Robert Gavin Bonnar, exmarido de la cantante Sharon Corr, tras seis años de relación y una hija en común. La noticia, adelantada por Vanitatis, llega tras seis años de una relación que se fraguó en las pistas de esquí andorrana donde ambos concidieron y después de un divorcio difícil del abogado irlandés con la cantante del popular grupo The Corrs, que llegó a dedicarles una canción de despecho a ambos.
Según el portal de noticias del corazón, el abogado vive en Alcobendas mientras que Ortiz se ha trasladado a una vivienda cercana al domicilio que compartían. Al parecer, el propio Gavin habría confesado en su círculo de amistades que su matrimonio estaba acabado. El distanciamiento llega tras seis años de relación. Se trata de la tercera ruptura para Telma Ortiz. La primera de ellas fue Enrique Martín Llop, padre de su primera hija, la segunda con el polémico Jaime del Burgo, que llegó a afirmar que había mantenido una relación secreta con la Reina Letizia y la tercera, la de Robert Gavin Bonnar, con quien empezó a salir en 2019.
- La UDEF registra por orden de Pedraz las propiedades de un exviceministro de Chávez y de un empresario venezolano
- La odisea de una madre y un niño de casi 3 años para llegar al colegio: 'Tenemos que caminar 1,5 kilómetros por la cuneta
- Los expertos defienden el periodo de adaptación en infantil: 'No aplicarlo tiene consecuencias en el aprendizaje
- El precio del euríbor hoy, 24 de septiembre: la cosa se complica para los que tienen hipotecas
- Barruelo de Santullán, el pueblo que ganó 62 vecinos en un año con vivienda barata y 'bonificaciones fiscales
- La mitad de las empresas reconoce que evita contratar a mayores de 45 años: 'Parecemos invisibles
- El juez Pedraz interroga al capitán de la Guardia Civil imputado que denunció irregularidades de un exjefe de la UCO
- MM Fiber Packaging cierra su fábrica de Montcada, despide a 91 trabajadores y se lleva la producción a Madrid