Telma Ortiz se separa de Robert Gavin, el ex de Sharon Corr

La hermana de la reina Letizia, Telma Ortiz, ha roto su relación con el abogado irlandés Robert Gavin Bonnar, exmarido de la cantante Sharon Corr, tras seis años de relación y una hija en común. La noticia, adelantada por Vanitatis, llega tras seis años de una relación que se fraguó en las pistas de esquí andorrana donde ambos concidieron y después de un divorcio difícil del abogado irlandés con la cantante del popular grupo The Corrs, que llegó a dedicarles una canción de despecho a ambos.

Según el portal de noticias del corazón, el abogado vive en Alcobendas mientras que Ortiz se ha trasladado a una vivienda cercana al domicilio que compartían. Al parecer, el propio Gavin habría confesado en su círculo de amistades que su matrimonio estaba acabado. El distanciamiento llega tras seis años de relación. Se trata de la tercera ruptura para Telma Ortiz. La primera de ellas fue Enrique Martín Llop, padre de su primera hija, la segunda con el polémico Jaime del Burgo, que llegó a afirmar que había mantenido una relación secreta con la Reina Letizia y la tercera, la de Robert Gavin Bonnar, con quien empezó a salir en 2019.