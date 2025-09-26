Televisión
Una soltera destroza la decoración de First Dates y Carlos Sobera se ve obligado a intervenir: "Censurad esto"
El motivo por el que Laura Boado abandona 'First Dates': "No es un adiós, es un hasta pronto"
Una soltera de Barcelona se marcha de 'First dates' y deja al "pesado" de su cita en la mesa: "Cuando se ha ido, he empezado a disfrutar"
Benito Domínguez
En First Dates el factor sorpresa es uno de los ingredientes imprescindibes en el programa de Carlos Sobera. No hay noche en la que el presentador y los propios comensales no acaben siendo protagonistas o siendo sorprendidos por el atuendo de algún soltero o soltera, presentaciones cuanto menos curiosas o gustos a aficiones que dejan a todos sin palabras.
Esta vez, toda la atención se la ha llevado Patricia, una madrileña quiromasajista de profesión que llegaba al programa con una carta de presentación bastante explícita, al definirse como "extraterrestre" y amanate de los "donuts".
Pero el momento más insólito de la cena llegaba cuando la madrileña comentaba a Rafael, su cita de la noche, que su nueva afición era subir vídeos a TikTok en los que enselaba cómo se colocaba las piernas detrás de la cabeza, algo que no tardó en demostrar en pleno restaurante.
La sospresa fue mayúscula cuando la soltera se tiró al suelo y no dudó en hacer una demostración en directo. "Carlos, censurad esto", se apresuraba a decir el propio soltero.
Formato de éxito
El programa ha sido muy popular en diferentes países y ha tenido varias temporadas. Los participantes son de todas las edades y procedencias, y suelen tener intereses y personalidades muy diversas. Esto hace que cada episodio sea único y emocionante, ya que no se sabe cómo reaccionarán los participantes ante las sorpresas y el romance.
Además del romance, el programa también es conocido por sus divertidos y graciosos momentos, que hacen que sea muy entretenido de ver. Los participantes suelen tener conversaciones interesantes y reveladoras, y a menudo comparten historias personales y anécdotas divertidas.
- La UDEF registra por orden de Pedraz las propiedades de un exviceministro de Chávez y de un empresario venezolano
- El juez Pedraz interroga al capitán de la Guardia Civil imputado que denunció irregularidades de un exjefe de la UCO
- La odisea de una madre y un niño de casi 3 años para llegar al colegio: 'Tenemos que caminar 1,5 kilómetros por la cuneta
- La mitad de los empleados de los bares de Barcelona no habla catalán y una cuarta parte no lo entiende
- Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
- Los expertos defienden el periodo de adaptación en infantil: 'No aplicarlo tiene consecuencias en el aprendizaje
- El precio del euríbor hoy, 24 de septiembre: la cosa se complica para los que tienen hipotecas
- Barruelo de Santullán, el pueblo que ganó 62 vecinos en un año con vivienda barata y 'bonificaciones fiscales