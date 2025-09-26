Rosalía celebra su cumpleaños con una reflexión sobre el paso del tiempo: "Ni lo ansío ni me aterra”

Rosalía celebró este jueves este 25 de septiembre su 33 cumpleaños con una carta íntima y personal publicada en su nuevo blog en Substack. En el escrito, la cantante de Sant Esteve Sesrovires reflexiona sobre la edad, la memoria y la forma en que entiende las celebraciones.

“Cumplir años: ni lo ansío ni me aterra. Tengo una relación extraña con mi edad”, escribió la artista, que confesó que a veces tiene una relación extraña con su edad. "A veces me sumo meses y a veces creo que tengo un año menos. A veces siento que llegué ayer y otras me olvido de las décadas que llevo aquí...", compartió.

En el texto, Rosalía detalló su fascinación por el número 33, al que considera cargado de simbolismo: “El número 3, número divino. El 33, la santísima trinidad dos veces. Cristo murió a los 33. La columna vertebral se compone de 33 vértebras al nacer, el alfabeto ruso contiene 33 letras, el 33 de la tabla periódica es el arsénico y en numerología el 33 es considerado un número divino porque es el combo de otros dos números maestros: el 11 y el 22”.

La cantante también evocó en su escrito recuerdos de infancia, como los cumpleaños con su abuela Lucrecia, que solía regalarle dinero a escondidas, "como de forma furtiva", y los viajes de su abuela Rosalía a Caussade (Francia), de donde traía el tradicional 'gateau breton' de ciruelas y nueces "que venía envuelto en una cajita circular de madera". “Nunca supe cómo se veía Caussade pero conocía su sabor”, confesó.

Pequeñas celebraciones

En esta ocasión, la artista admitió no tener ganas de celebraciones multitudinarias: “Este año mi cumpleaños me coge en L.A trabajando y no sé qué pasa que no me apetece celebrarlo por todo lo alto como lo he venido haciendo (…) solo fantaseo con que el 25 de septiembre termine y ya sea el 26”.

Rosalía aprovechó además para reflexionar sobre la vida nómada que ha llevado en los últimos años y sobre su manera de celebrar: “Lo que tengo claro es que no me gusta celebrar cuando es mandatorio (…) Hace años que intento practicar la celebración de forma continuada”.

Entre esas pequeñas celebraciones cotidianas, la artista destacó cosas tan sencillas como que su hermana se ría con una de sus bromas, que su sobrino quiera seguir jugando con ella, usar una manta que no pique o “morder un bombón y que no tenga licor dentro”.

A pesar de no tener ganas de celebrar su cumpleaños, la cantante confirmó que sí que soplaría las velas. “Pareciera que una vez al año, tan solo durante los segundos mágicos antes de soplar, se abre un portal donde puedes pedir lo que sea que se te concederá, y ahí es cuando hay que aprovecharlo y pensar rápido y soplar fuerte y decir poco y sonreír mucho”.