Música
Raphael cancela el concierto que tenía previsto dar este viernes en Zamora
El artista ha pedido disculpas por las molestias que ha podido causar y ha agradecido "de antemano la comprensión y apoyo" de su público
Netflix prepara un biopic de Raphael, que ya ha elegido a sus protagonistas
Raphael ha suspendido el concierto que tenía previsto ofrecer este viernes, 26 de septiembre, en el recinto ferial de Ifeza de Zamora por "motivos médicos relaciones con un proceso gripal" tal y como ha anunciado la oficina de representación del cantante a través de un comunicado.
Debido a este motivo, el artista ha tenido que anunciar que no actuará esta noche, ha pedido disculpas por las molestias que ha podido causar y ha agradecido "de antemano la comprensión y apoyo" de su público.
Un concierto que cerraría la gala de entrega de los Premios de la Fundación Caja Rural de Zamora y que iba a tener una duración de hora y media.
