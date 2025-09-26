Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Música

Raphael cancela el concierto que tenía previsto dar este viernes en Zamora

El artista ha pedido disculpas por las molestias que ha podido causar y ha agradecido "de antemano la comprensión y apoyo" de su público

Netflix prepara un biopic de Raphael, que ya ha elegido a sus protagonistas

Archivo - El cantante Raphael durante un concierto en el Teatro de la Zarzuela, a 26 de junio de 2025, en Madrid (España).

Archivo - El cantante Raphael durante un concierto en el Teatro de la Zarzuela, a 26 de junio de 2025, en Madrid (España). / EUROPA PRESS REPORTAJES - Archivo

Europa Press

Europa Press

Madrid
Raphael ha suspendido el concierto que tenía previsto ofrecer este viernes, 26 de septiembre, en el recinto ferial de Ifeza de Zamora por "motivos médicos relaciones con un proceso gripal" tal y como ha anunciado la oficina de representación del cantante a través de un comunicado.

Debido a este motivo, el artista ha tenido que anunciar que no actuará esta noche, ha pedido disculpas por las molestias que ha podido causar y ha agradecido "de antemano la comprensión y apoyo" de su público.

Un concierto que cerraría la gala de entrega de los Premios de la Fundación Caja Rural de Zamora y que iba a tener una duración de hora y media.

