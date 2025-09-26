Dulceida, el 3CAT y la guerra del idioma

Últimamente las Mamarazzis hemos detectado que la influencer Aida Domenech, conocida como Dulceida, habla más en catalán en sus stories, en sus momentos más cotidianos y familiares. Está integrando su lengua materna de una manera muy orgánica, o eso nos parece, porque la crispación actual hace que cualquier tontería se sobredimensione instantáneamente. Con algunos cambios mínimos, casi imperceptibles, ha dado respuesta a la polémica que generó el anuncio de su nuevo proyecto profesional como presentadora. Os ponemos en contexto: Dulceida, catalana de nacimiento, ha sido el fichaje estrella para presentar un programa en el 3CAT. Y claro, se armó el drama. Porque ella, en sus redes, siempre ha creado contenido en castellano. Así que cuando anunció, en castellano, que iba a trabajar en la tele catalana, se desató el apocalipsis lingüístico. Lo que se ha cuestionado es que Dulceida nunca ha creado contenido en catalán y nunca ha hecho bandera del idioma. Es verdad que el catalán sigue teniendo enemigos. Pero, seamos claras: ¿desde cuándo el activismo lingüístico se mide como un premio o un mérito que hay que reclamar para poder trabajar en un medio en catalán?

Las críticas han sido variadas: que si es incoherente poner de cara visible a una influencer que solo publica en castellano, que si qué manera de despreciar a los creadores de contenido en catalán, que si 3CAT pierde credibilidad con este fichaje, que si Dulceida no es el ejemplo ideal de “defender la lengua”… Un festival. Y ojo, que aquí viene la parte buena: en los vídeos promocionales que se han visto del programa, habla en catalán perfectamente. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la cagada fue, primero, anunciar en sus redes el fichaje en castellano cuando precisamente te contrata una tele donde vas a hacer contenido en catalán; y, segundo, no hay que premiar el activismo, sino a los buenos comunicadores y profesionales.

Des del 3CAT ya intentaron en más de una ocasión que aceptara el reto. Siempre se había negado. En muchas ocasiones le había parecido algo demasiado minoritario. Pero ver cómo Laura Escanes triunfaba en la tele autonómica, cómo le ha beneficiado su imagen y le ha hecho crecer como influencer, y todas las cosas buenas que le ha aportado ser presentadora, hizo que Aida recapacitara. Básicamente, vio que funciona, y eso le animó a dar el salto. Bienvenida sea la inspiración ajena. Pero bueno, envidias aparte, si algo tiene Dulceida es poder de comunicación. Sabe conectar con su público, enganchar a audiencias que la tele tradicional ni huele, y su control del catalán es, de momento, impecable. Así que quizá lo que deberíamos preguntarnos no es si habla en castellano en sus redes, sino qué impacto puede tener ahora que lo hará en catalán. Porque, seamos sinceros, los prejuicios nos hacen muy pequeños. La defensa del catalán tiene que ir dirigida a quienes lo ningunean, lo marginan o directamente lo quieren borrar del mapa. No contra alguien que, aunque haya cometido errores de comunicación y no haya hecho bandera antes, está dispuesta a poner el catalán en el centro de un proyecto con millones de impactos.

La conclusión es simple: Dulceida metió la pata, sí, pero si queremos que el catalán sea una lengua viva y normalizada, tenemos que celebrarlo cuando alguien con ese altavoz lo usa. Y lo demás, las cruzadas de pureza lingüística, mejor se las dejamos a los inquisidores de Twitter.