Polémica en Latinoamérica
Detenida la actriz porno Angie Miller tras la muerte de dos músicos colombianos
La creadora de contenido para adultos está siendo investigada por una posible participación en el doble asesinato
La actriz venezolana Angélica Yetsei Torrini León, conocida en el mundo del contenido para adultos como Angie Miller, ha sido detenida por su presunta relación con la muerte de los artistas colombianos Bayron Sánchez y Jorge Luis Herrera, cuyos nombres artísticos son B-King y Regio Clown. La mujer de 29 años está siendo investigada por la Fiscalía de Ciudad de México y la del Estado de México por su posible participación, informa el País.
Hasta hace unos días, la actriz había sido reportada como desaparecida en la capital mexicana al desaparecer un día despues del hallazgo de los cadáveres de los músicos tras asistir a un gimnasio en una adinerada zona de la Ciudad de México. Sus cuerpos fueron hallados desmembrados cerca de la capital del país el pasado 22 de septimebre, y desde entonces las incógnitas alrededor del caso solo aumentaron, hasta convertirse en un asunto de Estado entre los gobiernos de México y Colombia.
En sus últimas apariciones en redes sociales, la actriz se había dejado ver con los ambos artistas, que viajaron a hacer una presentación juntos a México. Antes de que hallaran sus cadáveres, había lanzado un mensaje para ayudar a dar con la ubicación de los artistas para luego desaparecer ella. "Ya no quiero esperar más tiempo ni quiero dejar pasar por alto nada. Amigos, seguidores, fans, ¡desde ayer B-King está desaparecido junto a Regio Clown! ¡Necesitamos su apoyo para que aparezcan sanos y con vida, por favor una cadena de oraciones! ¡Y que se haga justicia divina!", escribía.
