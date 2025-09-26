Charlotte Cardin, la cantante ignorada del Balón de Oro, confiesa: "Fue un momento de gran soledad"

Este lunes se convirtió en uno de los días más bonitos en la carrera de Ousmane Dembélé al recibir el Balón de Oro tras imponerse a Lamine Yamal en las votaciones y subir al escenario del Teatre du Châtelet parisino para recibir el trofeo de manos de Ronaldinho.

Entre el público asistente a la gala se encontraban grandes nombres del panorama futbolístico actual, aunque también leyendas del balón y los allegados a los nominados al trofeo, aunque parece que estuvieron menos eufóricos de lo que se esperaba.

Así lo ha apuntado Charlotte Cardin en un programa televisivo francés, cantante de Quebec que actuó durante la ceremonia e interpretó 'Feel Good': "Fue un momento muy solitario, lo admito", aseguraba.

Al terminar su canción, Cardin esperaba que los allí presentes le rindieran un sonoro aplauso antes de continuar con la entrega de premios, pero en su lugar se encontró con un silencio que no esperaba.

Sin embargo, quiso dejar claro que "fue un honor estar allí", pero igualmente reconoce que es la primera vez en toda su carrera que se topa con este tipo de realidad: "Es un evento hermoso, pero francamente, nunca había vivido algo así en mi vida", indicaba.

El poco reconocimiento a la artista es algo que también notaron los espectadores de la emisión de la gala por televisión, como así han hecho saber algunos en la publicación que la organización del Balón de Oro subió a sus redes sociales.

"Pobrecita, delante de un público así de pegado al asiento. Bravo por ella", apunta uno en los comentarios de la publicación en Instagram. Otra persona asegura que "Charlotte Cardin hace una hermosa actuación, y no tiene una audiencia tan buena como su talento. El mundo del fútbol parece indiferente y de mármol. Es una pena y me siento triste por ella. Debe haberse sentido muy sola", augurando los sentimientos de la cantante.

Pero no son los únicos porque más de uno piensa que en los sillones frente al escenario había "estatuas" o un "ambiente de muerte". "Debe ser increíblemente difícil actuar frente a un público que no está ahí para ti y que simplemente tiene prisa para que termine. Tiene una voz increíble, ¡enhorabuena!", indica otro.