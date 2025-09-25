Baloncesto
Scottie Pippen acude a 'La Revuelta' y se sincera sobre su relación con Michael Jordan: "Han pasado muchos años"
El seis veces campeón de la NBA habla claro sobre uno de los mejores dúos de la historia de la liga estadounidense
Balma Simó
Scottie Pippen ha hecho una aparición estelar en 'La Revuelta' este miércoles por la noche en el teatro Príncipe Gran Vía.
Y la presentación de David Broncano de la leyenda de los Chicago Bulls ha estado a la altura, en todos los aspectos, de la estrella invitada. Con aplausos y ovaciones, Pippen se ha sentido como si estuviera a punto de empezar un partido de la NBA.
No evito ninguna pregunta
Desde el inicio, Broncano ha agradecido a Pippen que acudiera al programa: "Muchas gracias por venir, Scottie". Al instante, el estadounidense ha afirmado que el placer era suyo y, en ese momento, el conductor ha recalcado que para él lo era más.
Asimismo, el gallego le ha preguntado si le había gustado el recibimiento que le había dado la audiencia del programa y la melodía que le han puesto de los Chicago Bulls, donde se convirtió en una leyenda de la NBA, algo que el alero ha valorado positivamente.
Durante la entrevista, se ha hablado de diferentes temas: desde las míticas preguntas de Broncano hasta su trato actual con Michael Jordan. La pareja que hicieron dentro de la pista ha sido de las mejores de la historia de la liga de baloncesto estadounidense. "Fue increíble. Ganamos seis campeonatos juntos. Nadie ha conseguido superarlo. Todavía", ha rememorado la leyenda de la NBA.
"Él nunca viene"
Además, Pippen ha confesado que no tiene miedo de que otro equipo alcance la misma gloria que ellos: "A lo mejor en el futuro, con Wembanyama. Es un tipo muy grande". Una frase que da esperanzas a los aficionados de los San Antonio Spurs, que puede que en algún momento consigan otro anillo, después de las últimas temporadas, en las que no han logrado ni clasificarse para los 'playoffs'.
Por otro lado, el alero ha relatado que a veces queda con otros jugadores con los que ha compartido equipo durante la época más gloriosa de los Bulls.
Enseguida ha contado que uno de los que más le han marcado, Jordan, no forma parte de estas reuniones: "Él nunca viene. Él tiene a su propia gente, juega con distintos golfistas". El mítico 33 también ha aclarado que "han pasado muchos años" y "es difícil" seguir en contacto. Una situación que a cualquiera le puede ocurrir: con el tiempo se pierden muchas relaciones por diversos factores.
"No dejábamos a nadie más ganar"
En los años que ha estado jugando al baloncesto, se ha enfrentado a grandes jugadores de la historia de la NBA. Y ha contestado cuál es el jugador que cree que tenía más miedo de enfrentarse a él: "Charles Barkley. Nunca le dejé ganar". Y ha añadido que, como equipo, tenían clara la consigna: "No dejábamos a nadie más ganar. Tuvieron algunas oportunidades, pero no lo consiguieron".
Los primeros Juegos Olímpicos
"Era la primera vez que los jugadores de la NBA jugaban en los Juegos Olímpicos. Fue una gran oportunidad para enseñar cómo era la NBA", ha revelado la leyenda norteamericana sobre los juegos de Barcelona 1992, donde se inició el mítico 'Dream Team'.
No obstante, el doble campeón olímpico cree que la distancia entre selecciones ha disminuido. "En esa época, teníamos ventaja, pero hoy, 30 años después, se han reducido las diferencias y hay muchos jugadores internacionales en la NBA".
Preguntas clásicas
El seis veces campeón del anillo no ha evitado las dos preguntas marca de la casa de Broncano. Sobre cuánto dinero tiene, ha confesado que "algunos cientos de miles [de dólares]".
Y sobre el número de relaciones sexuales que mantiene al mes, ha querido hacer un guiño claro al icónico dorsal con el que ha cosechado tantos éxitos como jugador de baloncesto: "33"; una respuesta que no ha dejado indiferente a nadie.
