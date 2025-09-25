Rihanna y A$AP Rocky dan la bienvenida a su tercer bebé y revelan su nombre

Rihanna, de 37 años, y A$AP Rocky, de 36, han dado la bienvenida a su tercer bebé. Aunque nació el sábado 13 de septiembre, los orgullosos padres han dado la noticia este miércoles, y han publicado las primeras fotos de la pequeña, pues se trata de una niña.

Supimos que Rihanna esperaba su tercer hijo en la misma alfombra de la última Gala Met, en la que lució espectacular con un modelazo de Marc Jacobs.

Para ella, han elegido el dulce nombre de Rocki Irish Mayers. Además de su recién nacida, la pareja tiene dos hijos más, Riot Rose, de 23 meses, y Rza Athelston, de 3 años.

En una de las fotos que ha compartido la diva de Barbados, se la ve sosteniendo a la bebé, que viste un mono rosa. También incluyó una foto de los pequeños guantes rosas de su bebé, con lazos en la parte superior.

Además de la primera imagen con la bebé, Rihanna publicó una tierna foto de unos pequeños guantes de boxeo rosas, un accesorio con el que hicieron alusión a su nombre. Mucho se había estado especulando sobre el nombre de la bebé, luego de que la cantante bromeara con esta información durante la 'premier' de la cinta 'Los Pitufos', evento en el que dijo que la niña podría llamarse como el personaje al que le prestó la voz en esta producción: "¡A ver si es una Pitufina! ¡No lo sé! ¡Podría ser un papá Pitufo! ¡Quién sabe!", dijo sobre el sexo de su bebé.

En la imagen también se ve a Rihanna luciendo un gran anillo dorado con la inscripción "Mamá" .

Aunque Rihanna y Rocky no planeaban ser padres cuando llegó el primer embarazo, la cantante explicó en 'Vogue' que "tampoco estaban planeando no hacerlo". "Siempre pensé que primero sería el matrimonio y luego un bebé, pero ¿quién demonios dice que tiene que ser así?", declaró al medio en abril de 2022. "No voy a dejar que eso me impida ser madre".