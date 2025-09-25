Mar Flores, directa contra Terelu Campos

Gente
Mar Flores está de plena actualidad y se muestra imparable ante los medios de comunicación después de publicar sus memorias. Ya no se calla. Lo demostró ayer en la presentación de su libro y lo ha vuelto a hacer hoy en un evento de NIVEA, donde ha contestado sin pelos en la lengua a la gran pregunta: ¿qué relación tiene con Terelu Campos?
Lo primero que ha dejado claro es que hoy no ha podido ver las declaraciones de Alejandra Rubio en 'Vamos a ver' porque "he estado trabajando todo el día con mi hijo en 'Decomasters'", pero ha vuelto a recalcar que ella excusó ayer a su hijo Carlo porque "le pregunté y me dijo que no podía, que tenía trabajo".
En ese aspecto, Mar ha explicado que "lo importante es que mis hijos están en mi casa, vengan o no vengan o estén trabajando, me arropan" y... ¡atención! porque ha lanzado una indirecta: "Sobre todo no necesitamos una foto para justificar que nos queremos", haciendo referencia al 'posado de la venganza' en el cumpleaños de Terelu.
Además, Mar ha asegurado que la relación con su hijo Carlo es buena, tanto que esta mañana "lo primero que me preguntó es '¿qué tal, mamá, estuviste a gusto?" en la presentación de sus memorias.
La modelo ha confesado que "no he escrito un libro para hacer una guerra contra nadie", pero ha advertido que "ya no voy a retirar denuncias" y "si alguien me toca las narices un poquito..." a lo mejor toma medidas legales.
Por último, Flores ha respondido a todas las especulaciones que ha habido estos días sobre la relación que tendría con Terelu o si estaría dispuesta a tener un acercamiento con ella y... se ha mostrado de lo más tajante: "¿Tú has visto '¡De viernes!'? Pues yo también lo vi".
De esta manera, la madre de Carlo Costanzia ha dejado claro que no tiene ningún tipo de relación con Terelu y, al juzgar por sus palabras, ni quiere tener... ya que la actitud que la colaboradora de televisión tuvo durante la entrevista del italiano y los comentarios que hizo al respecto no le habrían gustado nada.
