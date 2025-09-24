El restaurante del Raval de Barcelona que ha conquistado a Ter Stegen

Barcelona se ha convertido en un referente gastronómico gracias a su mezcla de tradición e innovación. Desde restaurantes clásicos que conservan recetas centenarias hasta locales modernos que reinventan la cocina, la ciudad ofrece tantas opciones que es imposible probarlas todas en una sola visita.

Entre los que disfrutan de su oferta culinaria se encuentra Marc-André Ter Stegen, portero del FC Barcelona, que vive en la provincia de la ciudad condal y conoce de primera mano su variedad gastronómica.

El pasado miércoles, el guardameta acudió al restaurante Dos Palillos situado en El Raval de Barcelona junto a Ona Sellares, la catalana con la que empezó una relación sentimental hace unos meses.

Desde el establecimiento publicaron una fotografía de ambos en su cuenta de Instagram, acompañado de un texto: "Ha sido un placer recibir en casa a uno de los iconos del Barcelona. Un capitán valiente, comprometido y honesto. Gracias por la visita. ¡Por siempre uno de los nuestros!".

El local, ubicado en la calle d'Elisabets 9 y fundado por el chef Albert Raurich, quien trabajó en el renombrado elBulli, se ha convertido en un referente de la cocina de fusión asiática contemporánea.

Dos Palillos, que cuenta con una estrella Michelín, ofrece una propuesta culinaria que combina técnicas y sabores de Japón, China y el sudeste asiático con productos ibéricos de alta calidad.

El restaurante ofrece diferentes menús degustación como el 'Dos palillos', que cuesta 140 euros e incluye 14 platos y cuatro postres; y el 'Tokusen', de 175 euros, con 16 platos y también cuatro postres. Además, cuenta con el menú 'Terraza' por 99 euros, en el que se pueden degustar varios platos seleccionados.

Aunque desde el local aseguran que la mejor experiencia se obtiene con el menú degustación, también es posible disfrutar de diferentes opciones a través de la carta.