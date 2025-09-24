Mamarazzis: Andy, ¿el gran damnificado de Lucas?

Empieza el otoño y el pódcast de las Mamarazzis en EL PERIÓDICO sigue con nuevas exclusivas. En esta ocasión, Lorena Vázquez y Laura Fa, que en unas semanas darán el salto a 2Cat, el nuevo canal de La 2 en catalán, han compartido nuevas informaciones sobre la tensa relación del dúo musical Andy y Lucas. También han hablado del ingreso de Rafael Amargo, de la boda de Pablo López, de la demanda de Genoveva Casanova a la revista 'Lecturas' por compartir sus imágenes con Federico de Dinamarca y del libro de memorias de Isabel Preysler.

Las Mamarazzis ya revelaron hace unos meses que, dentro del dúo Andy y Lucas, realmente Lucas era el “jefe” de Andy y éste, un trabajador asalariado. Pese a los desmentidos y el comunicado conjunto asegurando que no se llevan mal y que su cariño es “como el de dos hermanos”, la relación sigue tensándose con nuevos datos sobre el tema. Las Mamarazzis recibieron una información de que Lucas "había tenido problemas con algunos trabajadores por presuntos impagos", ha explicado Lorena. En concreto, un chico joven, P., que vive en Barcelona y había trabajado cerca de un año para el grupo, aunque nunca había llegado a firmar ningún contrato donde queden plasmados los trabajos que hacía para ellos.

Relación deteriorada

Las periodistas del corazón han asegurado que han tenido acceso a documentación "que corrobora que tanto Lucas como este extrabajador de su empresa han mantenido a lo largo del tiempo una relación profesional". Este chico también "ha cerrado un gran número de conciertos para esta última gira del dúo. En el concierto del Palau Sant Jordi, él fue el encargado de hacer el 'booking'". El joven afectado ha puesto todo en manos de sus abogados.

En este sentido, las Mamarazzis aseguran que P. "quiere incidir que el 'pobre Andy' no tiene nada que ver, que él está al margen". Y es que, como bien recuerdan las periodistas, Andy no dejaba de ser un asalariado de la empresa de Lucas. Al parecer, gracias a algunos testimonios, "Andy ha empezado a ver cómo cosas que le contaba Lucas no le cuadran, tanto a nivel personal, como a nivel de empresa", aseguran, en concreto "algunas cifras". Según informó Marta Riesco en 'No somos nadie', Andy estaría planteándose hacer una carrera en solitario y crear su propia empresa para salir adelante en el mundo de la música.

¿Cómo se ha deteriorado tanto esta relación? Según la información, en la grabación de un videoclip promocional para anunciar la gira, Andy apareció solo, sin su mujer ni sus hijos, mientras que Lucas sí acudió acompañado de su familia. Al parecer, Lucas aseguraba haber avisado a Andy de que debía asistir con los suyos, pero este desconocía por completo esa información. La tensión fue todavía mayor cuando se sentaron en el plató de 'El Hormiguero'. Allí, Lucas sorprendió a todos, incluido al equipo y su representante, y también a su compañero, al explicar sin previo aviso algunos detalles sobre los motivos de su gira de despedida.

Por ahora, Andy y Lucas han cancelado el concierto previsto en Bilbao el 28 de septiembre, que se ha anulado oficialmente por “causas relacionadas con la producción técnica”. No obstante, por el momento estaba siendo una gira muy rentable.

Preocupación por Rafael Amargo

Las periodistas también han hablado del estado de salud de Rafael Amargo, ingresado en el Hospital Universitario Moncloa, en Madrid, por una infección. Aunque ya está fuera de peligro, las Mamarazzis han asegurado que "existe preocupación" por él, ya que hay amigos suyos de toda la vida que ya casi "no tienen contacto con él porque su nueva manera de entender la vida se aleja mucho del Rafa que conocían antes".

La boda de Pablo López

Una noticia más positiva: este fin de semana, Pablo López ha celebrado su boda con Laura Rubio, después de hacer un enlace íntimo, con una ceremonia más amplia en un pueblo de Cádiz. Un evento organizado por La Puta Suegra, empresa que también estuvo a cargo de la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio, que se alargó hasta las cuatro de la mañana. Durante la celebración, se retiraron algunos teléfonos para mantener la intimidad de los invitados.

Antonio Orozco no pudo llegar a la boda porque perdió el vuelo, igual que Sebastián Yatra, Alejandro Saz y David Bisbal, que estaban invitados pero tampoco pudieron acudir. Sí que estuvieron presentes Lola Indigo, Luis Fonsi, David Bustamante con su pareja, Yana Olina, y Eugenia Martínez de Irujo con Narcís Rebollo.

La demanda de Genoveva

Hablando de Eugenia Martínez de Irujo, las Mamarazzis han recordado que su hermano, Cayetano Martínez de Irujo, se casará el próximo 4 de octubre con Bárbara Mirjan.

En este sentido, las periodistas también han desvelado que el jinete ha apoyado a Genoveva Casanova en su demanda a la revista 'Lecturas' por sacar a la luz unas fotografías con Federico de Dinamarca. "Él ha dicho que cualquiera que se meta con Genoveva se mete con él, que siempre va a ser la madre de sus hijos y forma parte de su familia", revelan las presentadoras del pódcast. Por su parte, la mexicana pide en la demanda interpuesta a la revista "un millón de euros" porque dice que ella "no es un personaje público", aseguran.

Las memorias de Isabel Preysler

Finalmente, Lorena y Laura han despedido este pódcast semanal hablando de la entrevista de Isabel Preysler en 'Harper's Baazar', antes del lanzamiento de sus memorias, el próximo 22 de octubre. En ese encuentro, la socialité asegura que incluye en el libro "todos sus matrimonios y parejas", ya que "no serían unas memorias auténticas si no hablara de todos". También asegura que deja poco sin contar, solamente aquello que "pertenecía a otras personas" y sintió que "no tenía sentido exponerlo".

Mamarazzis: Andy, ¿el gran damnificado de Lucas?

De todo esto y mucho más hablarán el lunes que viene las Mamarazzis en Madrid, en el Cupra City Garage, en un evento privado que servirá para celebrar con la prensa del corazón de la capital estos años de información de la mano de EL PERIÓDICO.

Dónde ver y escuchar a las Mamarazzis

El pódcast 'Mamarazzis' se emite cada miércoles en directo (14.30 horas) en las cuentas de Instagram y X de este diario. Lo encontrarás en los principales agregadores: Ivoox, Spotify, Podimo, Amazon Podcasts y Apple Podcasts.