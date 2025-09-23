Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estado de salud

Curro Romero, ingresado en el hospital tras sufrir una nueva crisis respiratoria

El Faraón de Camas lleva ingresado desde este lunes por una neumonía tras pasar el covid

Archivo. Imagen del alta hospitalaria de Curro Romero en el mes de mayo.

Archivo. Imagen del alta hospitalaria de Curro Romero en el mes de mayo. / EUROPA PRESS / Europa Press

Antonio Muñoz

Sevilla
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Curro Romero sufre un nuevo revés a su estado de salud. El Faraón de Camas permanece ingresado desde este pasado lunes en el Hospital Macarena de Sevilla, donde se recupera de una grave crisis respiratoria, según ha avanzado Informalia y han confirmado fuentes cercanas a su familia.

El maestro de Camas, de 91 años, contrajo hace unos días la covid y presenta ahora un cuadro de neumonía que lo ha obligado a permanecer en observación y con las visitas restringidas. A su lado está Carmen Tello siendo su mejor apoyo y esperando a que mejore la situación para regresar a su domicilio en los próximos días.

"Ha pasado la noche tranquilo, evoluciona bien y está pendiente de ser trasladado a una habitación", han explicado las mismas fuentes a EFE, que se muestran optimistas por la evolución del torero sin dejar de advertir su avanzada edad y el delicado estado de su salud.

Noticias relacionadas y más

Un nuevo ingreso hospitalario

Hay que recordar que ya estuvo ingresado el pasado mes de mayo hasta en dos ocasiones por una crisis respiratoria y una infección de orina. Justo un año antes, en 2024 sufrió la fractura de la cabeza del fémur, por la que fue intervenido en el Macarena, centro de referencia para el matador camero que hace cinco años superó un cáncer de laringe.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Miquel Carceller, profesor: 'No es que los chicos de hoy sean peores, es que no se les ha exigido; no se les ha preparado
  2. Catalunya se adentra en un otoño con un 70% de probabilidades de que haga más calor de lo normal y con gran incertidumbre sobre las lluvias
  3. Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
  4. José Elías, sobre ir a vivir a Andorra: 'Creo en vivir en un sitio donde la salud de alguien no depende de su dinero
  5. Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
  6. Cuál es la carretera más larga del mundo (y por qué no se puede recorrer entera)
  7. Los creadores de Horrorland montan Winterland: el primer parque 100% inmersivo dedicado a la Navidad
  8. De las cloacas al grifo: Catalunya probará a convertir aguas residuales en agua potable sin paso previo por el río

La "ilusión" de Chus Mateo y el "gen ganador" de la selección: "Bastó con una llamada de teléfono"

La "ilusión" de Chus Mateo y el "gen ganador" de la selección: "Bastó con una llamada de teléfono"

La Fundación Seat Cupra se pone en marcha con las personas como eje vertebrador

La Fundación Seat Cupra se pone en marcha con las personas como eje vertebrador

Junts se abstiene en una declaración del Parlament contra el "genocidio" en Gaza y PP, Vox y Aliança votan en contra

Junts se abstiene en una declaración del Parlament contra el "genocidio" en Gaza y PP, Vox y Aliança votan en contra

El TC elimina el primer obstáculo para abordar en octubre los recursos de Puigdemont y Junqueras sobre la amnistía

El TC elimina el primer obstáculo para abordar en octubre los recursos de Puigdemont y Junqueras sobre la amnistía

Así están las obras del Camp Nou

Así están las obras del Camp Nou

Sueldos de hasta 3.000 euros y sin experiencia previa: Alemania busca españoles para trabajar

Sueldos de hasta 3.000 euros y sin experiencia previa: Alemania busca españoles para trabajar

Podemos reta a Junts a apoyar la ILP que regulariza migrantes para "demostrar" que no es xenófobo

Podemos reta a Junts a apoyar la ILP que regulariza migrantes para "demostrar" que no es xenófobo

El tejido empresarial defiende que el Corredor Mediterráneo elevaría la productividad de las empresas conectadas un 4%

El tejido empresarial defiende que el Corredor Mediterráneo elevaría la productividad de las empresas conectadas un 4%