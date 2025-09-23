Estado de salud
Curro Romero, ingresado en el hospital tras sufrir una nueva crisis respiratoria
El Faraón de Camas lleva ingresado desde este lunes por una neumonía tras pasar el covid
Antonio Muñoz
Curro Romero sufre un nuevo revés a su estado de salud. El Faraón de Camas permanece ingresado desde este pasado lunes en el Hospital Macarena de Sevilla, donde se recupera de una grave crisis respiratoria, según ha avanzado Informalia y han confirmado fuentes cercanas a su familia.
El maestro de Camas, de 91 años, contrajo hace unos días la covid y presenta ahora un cuadro de neumonía que lo ha obligado a permanecer en observación y con las visitas restringidas. A su lado está Carmen Tello siendo su mejor apoyo y esperando a que mejore la situación para regresar a su domicilio en los próximos días.
"Ha pasado la noche tranquilo, evoluciona bien y está pendiente de ser trasladado a una habitación", han explicado las mismas fuentes a EFE, que se muestran optimistas por la evolución del torero sin dejar de advertir su avanzada edad y el delicado estado de su salud.
Un nuevo ingreso hospitalario
Hay que recordar que ya estuvo ingresado el pasado mes de mayo hasta en dos ocasiones por una crisis respiratoria y una infección de orina. Justo un año antes, en 2024 sufrió la fractura de la cabeza del fémur, por la que fue intervenido en el Macarena, centro de referencia para el matador camero que hace cinco años superó un cáncer de laringe.
Suscríbete para seguir leyendo
- Miquel Carceller, profesor: 'No es que los chicos de hoy sean peores, es que no se les ha exigido; no se les ha preparado
- Catalunya se adentra en un otoño con un 70% de probabilidades de que haga más calor de lo normal y con gran incertidumbre sobre las lluvias
- Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
- José Elías, sobre ir a vivir a Andorra: 'Creo en vivir en un sitio donde la salud de alguien no depende de su dinero
- Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
- Cuál es la carretera más larga del mundo (y por qué no se puede recorrer entera)
- Los creadores de Horrorland montan Winterland: el primer parque 100% inmersivo dedicado a la Navidad
- De las cloacas al grifo: Catalunya probará a convertir aguas residuales en agua potable sin paso previo por el río