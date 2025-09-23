Así fue la boda de Ángela Rodríguez 'Pam': bebidas propalestinas y una tarta nupcial de tortilla de patatas

La reciente boda entre Ángela Rodríguez 'Pam', exsecretaria de Estado de Igualdad, y su pareja, Allende Marina Palomo Jiménez, ha trascendido el ámbito de una celebración personal para convertirse en un potente acto de reivindicación política y social. Lejos de ser un evento convencional, cada detalle del enlace fue cuidadosamente seleccionado para proyectar un mensaje de amor, resistencia y compromiso ideológico en un contexto global y nacional que la propia 'Pam' describió como de "guerra y muerte". El anuncio de su matrimonio no fue una simple crónica social, sino un manifiesto en el que desgranó las múltiples razones que la impulsaban a dar el 'sí, quiero', transformando una decisión íntima en una declaración de principios.

En sus propias palabras, el matrimonio se erigió como un escudo frente al "odio que no para de subir en las encuestas" y como una herramienta para garantizar su seguridad y sus derechos, especialmente su deseo de ser madre. Para Rodríguez, casarse es un acto de afirmación frente a quienes todavía murmuran al ver a dos mujeres de la mano, un homenaje a las víctimas de la homofobia y una subversión de una institución que, aunque considera "problemática para las mujeres", decide reapropiarse. Su boda fue, en esencia, una celebración del "amor queer como vacuna" contra el conservadurismo, un evento "sin hombres" y concebido para "hacer rabiar a quien crea que lo nuestro es enfermo".

Un 'sí, quiero' como acto político y reivindicativo

La justificación de la boda, compartida abiertamente por Ángela Rodríguez, fue el primer y más claro indicativo de que este no sería un enlace tradicional. La exsecretaria de Estado enmarcó su decisión en una lucha más amplia por la visibilidad y la seguridad de la comunidad LGTBIQ+. No se trataba solo de amor, sino de construir un futuro en el que su familia sea reconocida y protegida legalmente. Este gesto cobra especial relevancia en un momento en que los discursos de odio ganan terreno. Al declarar que se casaba "porque puedo y antes no se podía", 'Pam' rindió homenaje a la memoria histórica de la lucha por los derechos civiles, ejerciendo con orgullo una libertad conquistada. La ceremonia, por tanto, se cargó de un profundo simbolismo, representando la victoria del amor y la diversidad en un entorno que a menudo se muestra hostil. La pancarta que presidió el banquete, con la frase "Mientras una está viva una debe amar lo más que pueda", resumía a la perfección el espíritu de la jornada: una oda a la vida, al afecto y a la libertad frente a la opresión.

Simbolismo en cada detalle: de la tarta a las bebidas

La ideología de las novias se materializó en cada elección del banquete y la fiesta, convirtiendo la celebración en un reflejo tangible de sus valores. La decisión más comentada fue, sin duda, la tarta nupcial de tortilla de patatas, una original y transgresora alternativa al tradicional postre. Este gesto, que fusiona un icono de la gastronomía popular española con un rito nupcial, puede interpretarse como una declaración de autenticidad y una ruptura con las convenciones más arraigadas. Igualmente significativa fue la elección de las bebidas: se sirvió Palestine Cola, una marca de refrescos española creada como alternativa a las grandes corporaciones y cuyo propósito es apoyar explícitamente la causa palestina. Esta elección convirtió el brindis en un acto de solidaridad internacional, alineando la celebración personal con un compromiso político global. El entretenimiento también se salió de la norma, ofreciendo a los invitados una sesión de tarot y la actuación del grupo musical gallego Columna Veganísima, consolidando la atmósfera de un evento alternativo, feminista y culturalmente diverso.

Ausencias notables y una celebración en medio de la controversia

El enlace tuvo lugar en un momento profesionalmente complejo para Ángela Rodríguez 'Pam'. Su nombre se ha visto recientemente asociado a la polémica por las pulseras para maltratadores adquiridas por el Ministerio de Igualdad durante su mandato. Sindicatos policiales denunciaron que estos dispositivos presentaban graves fallos de seguridad, eran fácilmente manipulables y, según sus informes, idénticos a modelos de bajo coste que se venden en la plataforma china AliExpress. Esta controversia ha añadido una capa de tensión mediática a la figura de 'Pam', y su boda no ha sido ajena a este contexto. En el plano personal y político, el evento también destacó por ausencias muy significativas. A pesar de la presencia de excompañeros de Podemos como Alejandra Jacinto, llamó poderosamente la atención que ni Irene Montero, con quien mantenía una relación de estrecha confianza, ni Ione Belarra asistieran a la ceremonia. Estas ausencias han alimentado las especulaciones sobre posibles distanciamientos o fracturas en el núcleo duro de la formación morada, añadiendo una dimensión política a la lista de invitados y subrayando cómo lo personal y lo político se entrelazan inseparablemente en la vida de sus protagonistas.