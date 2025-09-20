Trump cancela a Jimmy Kimmel en la 'tierra de los hombres libres'

La derecha iliberal Entre las cosas buenas de la derecha liberal había estado siempre el respeto a la libertad de expresión. Si a cierta izquierda se le achacan, con razón, sus tics censores o su complejo de superioridad moral, hasta ahora los liberales podían tener muchos defectos, pero les importaba un pimiento lo que dijeras. Pero dentro de las muchas cosas que han cambiado tras la segunda llegada de Donald Trump al poder parece estar también esa. Ya dio pistas con su obsesión por los aranceles, que descolocaron a profetas de la libertad sin matices como Javier Milei. Con el asesinato de Charlie Kirk ha llegado la confirmación: a Trump ya no le importa purgar a la manera de Stalin a quien quiera que no piense como él. La muerte del activista conservador ha sacado a pasear el lado más autoritario del presidente de EEUU. Durante la semana ha trascendido que muchas personas que celebraron el asesinato en redes sociales –entre los que se hayan médicos, pilotos, profesores y muchos otros– habían sido despedidos de sus trabajos por hacerlo. El vicepresidente del Gobierno estadounidense, J. D. Vance, animó a los simpatizantes MAGA (ya se conoce así a los 'hooligans' de Trump) a continuar con la caza de brujas: "Denúncienlos, y qué demonios, llamen a su empleador. No creemos en la violencia política, pero sí en el civismo". La pieza de caza mayor ha sido Jimmy Kimmel. El popular presentador hizo un chiste –bastante blanco– sobre lo poco que aparentemente había afectado a Trump la muerte de su amigo Kirk. El presidente del regulador de las comunicaciones de la Administración, Brendan Carr, encendió la antorcha contra él: "Podemos hacer esto por las buenas o por las malas". La ABC, la cadena propiedad de Disney donde se emitía 'The Jimmy Kimmel Show' entendió el mensaje a la primera, y ha cancelado el programa. Para que luego presuman en el himno de ser 'the land of the free'.

Trump señala que el cese de Jimmy Kimmel no es cuestión de censura: "No tenía talento" / X

El hogar de los valientes Pero el himno de EEUU no termina ahí. Hay una segunda parte de la frase: además de ser la tierra de los libres, la canción dice que el país es 'the home of the brave', el hogar de los valientes. Hay dos actitudes posibles frente a la persecución de sus enemigos políticos que ha emprendido Trump a cuenta del asesinato de Kirk: callarse o denunciarlo. Todos sabemos qué caro sale a menudo alzar la voz contra quien tiene poder para decidir sobre futuros laborales o créditos profesionales, más aún si ese dirigente controla los engranajes del Estado más fuerte del mundo. Y en las manos de los rivales de Kimmel, en sus competidores, ha recaído la responsabilidad de probar que Estados Unidos sigue siendo el hogar de los valientes. De momento, esa parte del himno está salvada. El veterano Jon Stewart, que solo presenta su 'The Daily Show' los lunes, hizo una excepción el pasado jueves para ponerse frente a las cámaras y denunciar, con una hiriente parodia contra Trump, el despido de Kimmel: presumió de ser "obedientemente patriota" y de presentar un programa "completamente renovado y aprobado por el gobierno", aunque en el espacio se llamó varias veces –de manera poco disimulada– "dictador" al presidente de los Estados Unidos. Otro rival de Kimmel por la audiencia, Jimmy Fallon, deseó en su monólogo que volviera pronto, y lo calificó de "decente, divertido y encantador". "Nadie sabe qué está pasando", añadió. El histórico Stephen Colbert también denunció la "censura flagrante" que se llevó por delante a Kimmel. Tiene mérito porque tanto Colbert como Fallon están en el punto de mira del presidente. "Kimmel no tiene NINGÚN talento y tiene peores índices de audiencia que Colbert, si es que eso es posible. Eso deja a Jimmy [Fallon] y Seth [Meyers], dos perdedores totales, en la cadena de noticias falsas NBC. Sus índices de audiencia también son horribles. ¡¡¡Hazlo, NBC!!!", les avisó Trump en su red social, Truth, tras el despido de Kimmel.

El presentador y cómico Jimmy Fallon / PAUL BUCK / EFE

Larga vida a Bender Rodríguez Pero desde EEUU no solo llegan estos días amenazas contra la libertad de expresión. Su histórico aprecio por la audacia, el talento y la independencia sigue marcando el paso, quien sabe si por inercia, en las tendencias mundiales en múltiples ámbitos. Y uno de ellos es sin lugar a dudas la producción audiovisual, donde el escenario alternativo complementa a una industria que muestra últimamente una preocupante falta de ideas. Sin embargo, sigue habiendo cosas que valen la pena en las grandes plataformas. En ese campo despunta esta semana un clásico imperecedero, porque todo el mundo que tenga un mínimo criterio sabe que 'Futurama 'es la mejor serie de la historia y el pasado día 16 Disney estrenó una nueva temporada. Por culpa de sus turbulentas idas y venidas –la serie ha pasado por varias cadenas, ha sido cancelada en diversas ocasiones y sus creadores llegaron a hacer cuatro películas porque creían que nunca podrían retomar los episodios–, nadie sabe muy bien si los capítulos que pueden verse estos días pertenecen a la décima, la decimotercera o la decimocuarta temporada. Depende de cómo se cuente. Lo que sí está claro es que, a diferencia de otras series ideadas por el fértil ingenio de Matt Groening –como 'Los Simpsons'–, 'Futurama' ha mantenido durante toda su trayectoria un altísimo nivel. Los fans han paseado su satisfacción por las novedades en las redes sociales. La pequeña –pero fiel, y de un gusto exquisito– comunidad que adora a Bender, Leela y Fry desde hace 25 años. "Ya tenéis en @DisneyPlusES la 13ª temporada de Futurama (uno de los momentos que más espero del año). No es necesaria presentación. Solo constatar que el humor sigue afinado, y que han aprovechado para colar alguna afilada advertencia sobre el cambio climático", lo celebró por ejemplo en X el periodista Alfons Gorina.