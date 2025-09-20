Sergio Ramos ahora juega a ser estrella de la música latina

Sergio Ramos (Camas, 1986) volvería al Santiago Bernabéu, si no para jugar al fútbol, para ponerlo a bailar al ritmo 'reguetonero' de su primer sencillo, ‘Cibeles’. Aunque la pasión por el flamenco del mítico excapitán del Real Madrid es de sobras conocida, y con anterioridad ya había colaborado con artistas como Niña Pastori o Los Yakis, para su debut en solitario ha elegido un género que tal vez le infunde menos respeto, el de la música urbana. En su primer videoclip, exorciza los sentimientos que le provocó su salida del club blanco: las imágenes de sus gestas deportivas y él cantando se intercalan con una Cibeles que al final rompe a llorar, por gentileza de la IA. Con el autotune echando humo, y una estética de gafas coloreadas y tatuajes al viento que recuerda a la de Raw Alejandro o Maluma, Sergio Ramos promete no quedarse aquí en su carrera musical. Ya ha advertido que tiene en la nevera una veintena de temas y que en Navidad lanzará el próximo. Conviene tomárselo en serio: entre sus productores destacan Little Spain, de C. Tangana, y el sello discográfico de Bad Bunny, Rimas Entertainment.

Aunque todavía sigue jugando con los Rayados de Monterrey, a Sergio Ramos el fútbol no le basta. La música se une a sus negocios, como la yeguada SR4 que le gestiona su cuñado, Carlos Muela, o su colección de obras de arte. Esta vez asegura que no es un capricho, sino que forma parte de su vida. En lo deportivo pocos sueños le quedan por cumplir: con el Real Madrid levantó 22 trofeos, incluyendo cinco Ligas y cuatro Champions League, como aquella en Lisboa que salvó en el minuto 93 con un gol tan icónico que tuvo que tatuarse ese número en la cabeza. Con España ganó un Mundial y dos Eurocopas y fue su capitán de 2016 hasta 2023. Luego le costó decir adiós: “Yo nunca quise irme, tú me pediste que vuele”, canta en ‘Cibeles’ y más que a un antiguo amor, evoca a Florentino Pérez.

Una familia que trabaja unida

Segundo faraón de Camas, con permiso de Curro Romero, Sergio Ramos nació en este municipio sevillano y ha hecho bandera de sus orígenes humildes, aunque buena parte de su crianza transcurrió en una urbanización en el vecino Tomares, más bien de clase media. Entre sus amistades, llama la atención Kiko Rivera, a quien conoce desde que jugaba en las categorías inferiores del Sevilla y con quien comparte haber estado más deprimido en la infancia por sus resultados académicos que por supuestas estrecheces económicas. Muy unido a su familia –su padre José María, conocido como El Barbas, se dedicaba al sector inmobiliario, y su madre, Paqui, era ama de casa–, en la actualidad buena parte de sus miembros trabajan para él. Su hermano, René Ramos, es su manager y está casado con Lorena Gómez, ganadora de la quinta edición de Operación Triunfo.

Quien fuera uno de los jugadores más carismáticos de la selección española, ahora aspira a causar sensación con la música latina. “Felicidades, mi amor”, le ha dicho su mujer, la presentadora Pilar Rubio, con quien comparte cuatro hijos a los que se esfuerzan en mantener en el anonimato. Con un patrimonio de más de 75 millones de euros y espectaculares mansiones en Sevilla y Madrid, a Sergio Ramos le irá bien, consiga o no triunfar en la música.