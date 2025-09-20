La nueva realidad de Lolita tras el palo de Hacienda: "No me hace ninguna gracia"

Novedades
La cantante expuso el problema que tuvo con la Agencia Tributaria en el programa 'Julia en la Onda'
María Dolores González Flores, más conocida artísticamente como Lolita, ocupa un lugar destacado en la historia de la música en España. La cantante se hizo famosa gracias a canciones como 'Sarandonga', 'Sí, pero no' o 'No renunciaré', entre otras destacadas. Desde entonces, la artista madrileña está en el punto de mira.
La cantante, que forma parte del jurado de 'Tu cara me suena', vuelve a ser noticia tras las declaraciones que realizó en una reciente entrevista en el programa 'Julia en la Onda', en 'Onda Cero'. La artista desveló cómo es nueva vida tras el palo que recibió por parte de Hacienda hace unos años.
A pesar de toda la fama que ha cosechado durante tantos años, Lolita vive de alquiler: "Me compré un piso y lo vendí para pagar a Hacienda cuando estaba el señor Montoro". La intérprete de 'Sarandonga' ha reconocido en Onda Cero: "Me dan ganas de pedirle los dos millones que me quitó en ocho años".
En ese instante de la entrevista, la periodista Julia Otero paró en seco a la artista para saber el motivo: "¿Dos millones en ocho años?". La hermana de Rosario desveló que "sí, sin tener nada".
Inspecciones de la Agencia Tributaria
"Por ingresos pagaba, pero luego se me hacían inspecciones, como a muchos artistas de este país. De reírme nada, no me hace ninguna gracia", comentó a los micrófonos de Onda Cero.
Tras las declaraciones de la artista, la periodista le cuestionó: "¿Eres partidaria de pagar impuesto?". Ella no dudó en decir: "Por supuesto". Además, sentenció que "los pago todos los años".
Sobre cómo se encuentra a nivel sentimental, la cantante aclaró que está en uno de sus mejores momentos, ya que es "independiente". Aunque, reconoció que "un hombre de 45 o 50 años me vendría muy bien", aunque "él en su casa y yo en la mía".
