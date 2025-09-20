El impresionante cambio de Benita Maestro Joao: De su primera aparición en televisión a su última operación

Puede ser que no te venga nadie a la mente al escuchar el nombre Joao Joaquín Castejón Elvira, pero la cosa cambia si hablamos del Maestro Joao, actualmente conocido por Benita después de hacer la transición a mujer.

Su fama llegó gracias a su programa televisivo de tarot y por sus espectáculos de transformismo, y más adelante participó en realities como 'Supervivientes' o 'GH VIP', con los que llegó a la audiencia generalizada. Tarotista y vidente, su papel estrella siempre fue el de Rocío Jurado, su artista favorita, aunque anteriormente se llegó a dedicar a la peluquería o a la restauración.

Su primera aparición en la pequeña pantalla fue en 1996 en 'El programa de Ana' de Telecinco, y más tarde presentó su propio programa de tarot, antes de pasar a los realities. Sin embargo, desde hace algunos años empezó una lenta transformación para dejar atrás su identidad masculina.

El Maestro Joao se transforma en Rocío Jurado / Telecinco

Empezó de forma sutil, eliminando la barba que cubría toda su cara al principio, junto con unas gafas de la época, vestido con traje y corbata. Después optó por estilismos más coloridos, aunque mantenía el mismo estilo de gafas.

Cuando se adentró en el mundo del tarot optó por una vestimenta más acorde con el mundillo, con vestidos largos, fulares y collares aparatosos con piedras que se suelen usar para ejercer la actividad de videncia o para sanar el alma. En este punto las gafas ya habían desaparecido de su rostro.

Su aparición en 'Supervivientes' permitió a la audiencia ver el Maestro Joao más real, aunque sufrió una importante pérdida de peso al finalizar su participación, justo antes de la Final. Más tarde su aspecto se volvió más femenino, con un estilo de peinado diferente, unas facciones más marcadas y un cambio en su mirada. Ella misma reconocía que se había "operado el cuello y también la cara" en el programa '¡Anda ya!'. Además de estas intervenciones, también se ha sometido a una blefaroplastia para los párpados caídos, aunque la lista de intervenciones es algo más larga.

Después, era común verle con maquillaje y sombra de ojos, además de pendientes claramente 'femeninos', entendiendo el adjetivo en su forma más tradicional. Posteriormente, cambió también el estilo de ropa hacia la misma dirección. Incluso se hizo una mamoplastia.

Más tarde, la imagen de Benita, nombre que adoptó en un momento de esta transición, es de una persona mucho más jovial, sin tantas arrugas en la cara y con el pelo largo, aunque más tarde se lo cortó para finalmente regresar a una espectacular melena brillante. La transformación definitiva ha llegado recientemente cuando se ha sometido a una vaginoplastia, una operación por sustituir el órgano reproductor masculino por el femenino.

Respecto a dicha transición, ella misma ha hablado sobre el tema a lo largo de su carrera: "Llevo muchos pasos, pero no he terminado. Esto no es cuestión de te metes una hormona y ya está", además de que no tenía prisa en alcanzar la identidad que siempre había deseado.