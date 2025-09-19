Vídeo | Isabel Preysler sortea una caída histórica sin perder su habitual elegancia: pide que no le pisen el vestido

Isabel Preysler está de plena actualidad desde que se conoció que el próximo 22 de octubre verán la luz sus memorias, 'Mi verdadera historia', y este jueves se ha dejado ver radiante ante las cámaras en el desfile de Carolina Herrera.

Sin embargo, la Socialité ha tenido que lidiar con un pequeño obstáculo que se le ha puesto en su camino... y es que Isabel se ha tropezado al subir unos escalones y casi protagoniza una histórica caída, pero con una sonrisa y agarrándose a uno de sus hombres de confianza ha salido del paso con la elegancia que le caracteriza.

Vistiendo un dos piezas formado por un blusa de escote barco y manga larga en color lila y una falda larga con estampado de flores en la que predomina el color amarillo, la Socialité se ha sobrepuesto de ese susto sonriendo y pidiendo a la prensa distancia para que no le pisaran el "vestido".

Eso sí, Isabel ha confesado estar "encantada" en el desfile de Carolina Herrera y también ha desvelado que lleva "muy bien" la futura publicación de sus memorias tras las declaraciones de su hija Tamara asegurando que había estado noches enteras sin dormir.