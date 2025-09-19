Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Desfile Carolina Herrera

Vídeo | Isabel Preysler sortea una caída histórica sin perder su habitual elegancia: pide que no le pisen el vestido

Isabel Preysler reaparece por todo lo alto, arropada por sus hijas Tamara y Ana

La decisión de Isabel Preysler tras la muerte de Mario Vargas Llosa

Isabel Preysler sortea un tropezón en mitad de la calle con elegancia y una sonrisa

Isabel Preysler sortea un tropezón en mitad de la calle con elegancia y una sonrisa

Isabel Preysler sortea un tropezón en mitad de la calle con elegancia y una sonrisa / VÍDEO: Europa Press

Europa Press

Europa Press

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Isabel Preysler está de plena actualidad desde que se conoció que el próximo 22 de octubre verán la luz sus memorias, 'Mi verdadera historia', y este jueves se ha dejado ver radiante ante las cámaras en el desfile de Carolina Herrera.

Sin embargo, la Socialité ha tenido que lidiar con un pequeño obstáculo que se le ha puesto en su camino... y es que Isabel se ha tropezado al subir unos escalones y casi protagoniza una histórica caída, pero con una sonrisa y agarrándose a uno de sus hombres de confianza ha salido del paso con la elegancia que le caracteriza.

Vistiendo un dos piezas formado por un blusa de escote barco y manga larga en color lila y una falda larga con estampado de flores en la que predomina el color amarillo, la Socialité se ha sobrepuesto de ese susto sonriendo y pidiendo a la prensa distancia para que no le pisaran el "vestido".

Noticias relacionadas y más

Eso sí, Isabel ha confesado estar "encantada" en el desfile de Carolina Herrera y también ha desvelado que lleva "muy bien" la futura publicación de sus memorias tras las declaraciones de su hija Tamara asegurando que había estado noches enteras sin dormir.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Aprobado el nuevo complemento de 525 euros para pensionistas a partir de 2026: requisitos y cómo solicitarlo
  2. El dardo de José Andrés a Yolanda Díaz por la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
  3. La OCU dicta sentencia sobre la popular crema Nivea: 'Su eficacia...
  4. La mejor ciudad del mundo para jubilarse está en España: playa, cultura y buen clima
  5. El éxito de la pareja holandesa que compró un pueblo abandonado en Burgos: 'Ya somos cuatro familias viviendo aquí
  6. Paso adelante para la urbanización del lateral de la autopista C-31 a su paso por el barrio de Sant Crist de Badalona
  7. Tres personas se enfrentan a 8 años de cárcel tras pagar 110 euros en taxis y comidas con billetes falsos en Sevilla
  8. Márquez dribla al Mundial: si le impiden celebrar su 9º título con el nº 9, lo hará con el nº 1

Detectan el primer caso de un mero infectado por betanodavirus en el litoral catalán

Detectan el primer caso de un mero infectado por betanodavirus en el litoral catalán

Sánchez desplegará una agenda propalestina ante la Asamblea de la ONU y dejará al Rey la defensa de los dos estados

Sánchez desplegará una agenda propalestina ante la Asamblea de la ONU y dejará al Rey la defensa de los dos estados

Andy & Lucas y Camela: ¿dúo o duelo?

Andy & Lucas y Camela: ¿dúo o duelo?

Tres detenidos en Tarragona por robar una bolsa de mano en un supermercado e intentar sacar dinero de la tarjeta bancaria

Tres detenidos en Tarragona por robar una bolsa de mano en un supermercado e intentar sacar dinero de la tarjeta bancaria

Catalunya registra 318 incidencias por LGTBIfobia en 2024: el triple respecto a 2015 y la mitad en fin de semana

Catalunya registra 318 incidencias por LGTBIfobia en 2024: el triple respecto a 2015 y la mitad en fin de semana

Mitsubishi estrena el nuevo Eclipse Cross, su primer SUV 100% eléctrico

Mitsubishi estrena el nuevo Eclipse Cross, su primer SUV 100% eléctrico

La madre de Bella Hadid comparte unas duras fotos junto a su hija en el hospital: "No hay palabras para describir tanto dolor"

La madre de Bella Hadid comparte unas duras fotos junto a su hija en el hospital: "No hay palabras para describir tanto dolor"

DIRECTO GAZA | Ofensiva europea contra las arcas públicas rusas

DIRECTO GAZA | Ofensiva europea contra las arcas públicas rusas