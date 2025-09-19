Gente
Miguel Morales, hermano de Junior, muere a los 75 años
La última vez que se dejó ver ante las cámaras fue en el año 2021 cuando acudía a casa de su sobrina Shaila a celebrar el 42 cumpleaños de esta
Los Brincos, Los Tres Sudamericanos o Jeanette: el pop español de los sesenta sigue muy vivo en 2022
EP
Miguel Morales, hermano de Junior -difunto marido de Rocío Dúrcal-, ha muerto a los 75 años de edad, en Madrid, debido a una enfermedad que llevó con discreción según publica el portal 'Vanitatis'.
Se trata de un duro golpe para la familia Morales, ya que el artista también es tío de Shaila Dúrcal y Carmen Morales, y será recordado por sus trabajos en el mundo musical, ya que participó en Los Brincos y también colaboró en distintos proyectos artísticos.
Tal y como publica el digital, los restos mortales de Miguel Morales se instalaran en el Tanatorio Norte de Madrid a las 18h de esta tarde. Hasta allí se desplazarán sus seres queridos para darle su último adiós.
Muy unido a su familia, la última vez que se dejó ver ante las cámaras fue en el año 2021 cuando acudía, junto a su mujer Freda Lorente, a casa de su sobrina Shaila a celebrar el 42 cumpleaños de esta.
- Aprobado el nuevo complemento de 525 euros para pensionistas a partir de 2026: requisitos y cómo solicitarlo
- El dardo de José Andrés a Yolanda Díaz por la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
- La OCU dicta sentencia sobre la popular crema Nivea: 'Su eficacia...
- Tres personas se enfrentan a 8 años de cárcel tras pagar 110 euros en taxis y comidas con billetes falsos en Sevilla
- La mejor ciudad del mundo para jubilarse está en España: playa, cultura y buen clima
- El éxito de la pareja holandesa que compró un pueblo abandonado en Burgos: 'Ya somos cuatro familias viviendo aquí
- Paso adelante para la urbanización del lateral de la autopista C-31 a su paso por el barrio de Sant Crist de Badalona
- Márquez dribla al Mundial: si le impiden celebrar su 9º título con el nº 9, lo hará con el nº 1