Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gente

Miguel Morales, hermano de Junior, muere a los 75 años

La última vez que se dejó ver ante las cámaras fue en el año 2021 cuando acudía a casa de su sobrina Shaila a celebrar el 42 cumpleaños de esta

Los Brincos, Los Tres Sudamericanos o Jeanette: el pop español de los sesenta sigue muy vivo en 2022

Archivo - Miguel Morales acude a casa de Shaila Durcal a celebrar su 42 cumpleaños a 28 de Agosto de 2021 en Madrid (España).

Archivo - Miguel Morales acude a casa de Shaila Durcal a celebrar su 42 cumpleaños a 28 de Agosto de 2021 en Madrid (España). / EUROPA PRESS REPORTAJES - Archivo

EP

MADRID
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Miguel Morales, hermano de Junior -difunto marido de Rocío Dúrcal-, ha muerto a los 75 años de edad, en Madrid, debido a una enfermedad que llevó con discreción según publica el portal 'Vanitatis'.

Se trata de un duro golpe para la familia Morales, ya que el artista también es tío de Shaila Dúrcal y Carmen Morales, y será recordado por sus trabajos en el mundo musical, ya que participó en Los Brincos y también colaboró en distintos proyectos artísticos.

Tal y como publica el digital, los restos mortales de Miguel Morales se instalaran en el Tanatorio Norte de Madrid a las 18h de esta tarde. Hasta allí se desplazarán sus seres queridos para darle su último adiós.

Muy unido a su familia, la última vez que se dejó ver ante las cámaras fue en el año 2021 cuando acudía, junto a su mujer Freda Lorente, a casa de su sobrina Shaila a celebrar el 42 cumpleaños de esta.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Aprobado el nuevo complemento de 525 euros para pensionistas a partir de 2026: requisitos y cómo solicitarlo
  2. El dardo de José Andrés a Yolanda Díaz por la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
  3. La OCU dicta sentencia sobre la popular crema Nivea: 'Su eficacia...
  4. Tres personas se enfrentan a 8 años de cárcel tras pagar 110 euros en taxis y comidas con billetes falsos en Sevilla
  5. La mejor ciudad del mundo para jubilarse está en España: playa, cultura y buen clima
  6. El éxito de la pareja holandesa que compró un pueblo abandonado en Burgos: 'Ya somos cuatro familias viviendo aquí
  7. Paso adelante para la urbanización del lateral de la autopista C-31 a su paso por el barrio de Sant Crist de Badalona
  8. Márquez dribla al Mundial: si le impiden celebrar su 9º título con el nº 9, lo hará con el nº 1

Miguel Morales, hermano de Junior, muere a los 75 años

Miguel Morales, hermano de Junior, muere a los 75 años

Detenido un hombre en Barcelona por apuñalar a otro en un pulmón

Detenido un hombre en Barcelona por apuñalar a otro en un pulmón

El viaje de los Reyes a Egipto consolida ante el mundo árabe la posición de España con Palestina

El viaje de los Reyes a Egipto consolida ante el mundo árabe la posición de España con Palestina

Jordi Sabaté, enfermo de ELA, reprende a Sánchez por la falta de financiación de la ley: "Te has reído en la cara de todas las personas"

Jordi Sabaté, enfermo de ELA, reprende a Sánchez por la falta de financiación de la ley: "Te has reído en la cara de todas las personas"

Esther García, Premio Donostia: "Las mujeres del cine español debemos aprender a pensar a lo grande"

Esther García, Premio Donostia: "Las mujeres del cine español debemos aprender a pensar a lo grande"

Feijóo evita el choque con Aznar por Gaza omitiendo en FAES sus críticas a Netanyahu

Feijóo evita el choque con Aznar por Gaza omitiendo en FAES sus críticas a Netanyahu

"Las mejores que he comido": El bar de L'Hospitalet aclamado por sus 11 tipos de croquetas

"Las mejores que he comido": El bar de L'Hospitalet aclamado por sus 11 tipos de croquetas

Stellantis estrena el primer prototipo de vehículo con batería inteligente

Stellantis estrena el primer prototipo de vehículo con batería inteligente