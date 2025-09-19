La madre de Bella Hadid comparte unas duras fotos junto a su hija en el hospital: "No hay palabras para describir tanto dolor"

Yolanda Hadid, modelo, diseñadora de interiores, personaje televisivo (exestrella de 'Mujeres ricas de Beverly Hills), de 61 años, ha publicado una serie de fotos impactantes en Instagram junto a su hija, la también modelo Bella Hadid, ingresada en el hospital; y ha hablado sobre todo lo que ha soportado su hija recientemente. La 'top', de 28 años, es, junto a su hermana Gigi, una de las mejor pagadas del mundo, y hace años que ella misma ha explicado sin tapujos que fue diagnosticada de la enfermedad de Lyme en 2013, y es por eso que a veces se ve obligada a tomarse un descanso de las pasarelas. Pero esta vez parece que la recaída está siendo espcialmente dura.

"Como comprenderán, ver a mi Bella luchar en silencio me desgarra y me ha llevado a la más profunda desesperanza. La discapacidad invisible de la enfermedad neurológica crónica de Lyme es difícil de explicar o comprender para cualquiera. Intento predicar con el ejemplo en nuestra lucha contra la enfermedad de Lyme, pero mi propio dolor no se compara con ver sufrir a mi bebé", escribe.

Yolanda, a quien le diagnosticaron la enfermedad de Lyme en 2012, un año antes que a Bella, cuenta que en los últimos años ha dejado de hablar de su propia lucha para centrarse en la recuperación de su hija, a quien se refiere a veces como su "bebé". Se autodenomina Yolanda la "directora ejecutiva de mi salud" y añade que sigue decidida a encontrar una cura asequible para todos.

En varia ocasiones Yolanda se refiere a su hija como una "guerrera" de Lyme, y define estas horas de ingreso como "un infierno desconocido".

Carta alentadora

En Instagram, le ha dedicado no solo varias instantáneas, sino esta carta: "Para mi hermosa Bellita: Eres incansable y valiente. Ningún niño debería sufrir en su cuerpo con una enfermedad crónica incurable. Admiro tu valentía y tu disposición a seguir luchando por la salud a pesar de los protocolos fallidos y los innumerables contratiempos que has enfrentado. Simplemente no hay palabras suficientes para describir la oscuridad, el dolor y el infierno desconocido que has vivido desde tu diagnóstico en 2013. No viviste realmente, aprendiste a existir dentro de la cárcel de tu propio cerebro paralizado".

Y continúa: "Estoy muy orgullosa de la luchadora que eres. No estás sola, te prometo que te apoyaré en cada paso del camino, sin importar cuánto tiempo lleve. Has luchado durante otro mes de tratamiento y sé que Dios es bueno, los milagros ocurren todos los días. Rezo por tu pronta recuperación, mi amor. Esta enfermedad nos ha dejado de rodillas, pero siempre nos levantamos. Seguiremos luchando por días mejores juntas. Eres una sobreviviente. Te quiero mucho, mi ruda guerrera".

La emocionante misiva y las fotos llegan después de que Bella publicase en Instagram unas fotos desde una cama de hospital mientras se disculpaba por su reciente ausencia de la vida pública. "Lo siento, siempre desaparezco. Los amo, chicos", escribió en el pie de foto de las imágenes que la muestran conectada a bolsas intravenosas.

Su madre comentó debajo de la publicación, escribiendo: "❤️Guerrera de Lyme". Y su hermana, Gigi Hadid: "¡Te amo! ¡Espero que pronto te sientas tan fuerte y bien como te mereces!".