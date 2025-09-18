El documental de Netflix de la princesa Marta Luisa y el chamán Durek Verrett enoja a la casa real de Noruega

La casa real noruega sigue apagando incendios provocados por algunos de sus miembros (más díscolos). Además de los escándalos del hijo de la princesa Mette-Marit, Marius Borg, a la espera de juicio por 28 delitos, varios de violación, y al que ahora también se relaciona con un chat de terrorismo islámico, sigue el mal rollo con la princesa Marta Luisa y su esposo, el chamán Durek Verrett, a cuenta del estreno en Netflix del documental 'Realeza rebelde: una insólita historia de amor', rodado en los meses previos a su boda.

La película, de dos horas, va más allá de la historia de amor de la extraña pareja dentro de las monarquías europeas, "almas gemelas" desde que se conocieron en 2019. De hecho, el filme es un ajuste de cuentas lleno de acusaciones de racismo, reproches, amenazas, críticas a la institución real y a la falta de apoyo vivida por el matrimonio. Una historia cuyo guion parece calcado al que siguieron en su día Enrique y Meghan, con aquella entrevista bomba con Oprah Winfrey, que precedió a la docuserie en Netflix Enrique y Meghan, y al explosivo libro de memorias del hijo pequeño del rey Carlos III, 'En la sombra', donde contaba "su verdad" y las miserias de los Windsor. Ese por eso, que la casa real de Noruega ha emitido un comunicado en el que afirma que la princesa y Verrett han violado su acuerdo de privacidad.

"Mucha gente esperaba que fuera de cierta manera y estuviera a la altura de lo que se supone que debo ser; y no soy así", asegura Marta en la cinta. Él por su parte, confiesa ser "reptiliano" y que "no es fácil ser el primer hombre negro que se casa con un miembro de una familia real europea"; de hecho, lo considera algo "muy surrealista".

"Incomprendida"

La primogénita de los reyes Harald y Sonia explica que siempre se ha sentido "incomprendida" en su familia: "Que me malinterpreten es la historia de mi vida. Me di cuenta de que era una princesa cuando en ocasiones tenía que llevar ropa distinta en situaciones incómodas: sentarme correctamente, comer correctamente. Odiaba todo ese entorno, no me parezco en nada al resto de mi familia".

El chamán Durek Verrett y Marta Luisa de Noruega, en 'Realeza rebelde: una insólita historia de amor'. / NETFLIX

Por cierto, los parientes de Marta Luisa no han sido invitados a participar en el documental. Ni los reyes ni las hermanas de Marta Luisa participan en el 'show', lo que hace sospechar la poca relación con el matrimonio, que ya vendió la exclusiva de su boda a la revista '¡Hola!'. Por contra, sí que aparecen algunos amigos, que confirman la felicidad de la princesa al lado del 'chamán de sexta generación' que asegura que "fue faraón en el antiguo Egipto".

"Me han acusado de chantaje, pero es porque no quieren que un chamán negro bisexual se case con su princesa", larga Verrett en el polémico documental.

Distancia de la familia real

La venta de la exclusiva de la boda a la revista '¡Hola!' se explicó el año pasado porque la princesa Marta Luisa ya no es miembro activo de la familia real. Desde su compromiso con el chamán, la casa real de Noruega anunció, en noviembre de 2022, que renunciaba al papel real que heredó al nacer para dedicarse con más libertad a otros intereses sin las restricciones que supone estar afiliada a la corona.

Imagen de la boda, en agosto de 2024, de Verrett y Marta Luisa. / NETFLIX

"La princesa Marta Luisa desea diferenciar más claramente entre sus propias actividades y su relación con la Casa Real de Noruega. Por ello, la princesa ha decidido, tras consultar con Su Majestad el Rey y otros miembros cercanos de su familia, que no ejercerá funciones oficiales para la Casa Real en este momento", indicó entonces el palacio en un comunicado.

También se acordó que no usaría su título de princesa ni haría referencia a otros miembros de la familia real en las redes sociales, en su trabajo con los medios de comunicación o con otros fines comerciales. Se hizo una excepción con el nombre de usuario @PrincessMarthaLouise de Marta Luisa, aunque ella ha cambiado a otra cuenta.

En definitiva, la princesa renunció a sus patrocinios, pero se le permitió conservar su título de princesa.