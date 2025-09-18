El ejercicio de Mariló Montero para mantenerse activa a los 60 años: "Cada día me levanto a las cuatro de la mañana"

La semana pasada la periodista Mariló Montero visitaba 'La Revuelta' de David Broncano y ambos protagonizaron un interesante debate acerca de la tauromaquia. Ella es una firme defensora de la tradición, mientras que el de Jaén no compartía la misma postura y denunciaba que es una actividad que hace sufrir a los animales.

Más allá de la anécdota, Montero se mostró con una muy enérgica, por lo que muchos se sorprendieron al descubrir que ya había alcanzado los 60 años. Esta claro que la edad en la actualidad marca mucho menos que antes la forma de ser de una persona y que en general impera la idea de que 'la edad es solo un número', tan solo hace falta ver fotografías de personas de la misma edad de hace unos años y de ahora.

El motivo podría ser que la cura personal cada día gana más importancia, por lo que el deporte se ha convertido en una de las bases para mantener el cuerpo en buena forma independientemente del número que indique el carnet de identidad de cada uno.

Ahora, la presentadora de 'Las Mañanas de la 1' ha desvelado su secreto mejor guardado respecto a cómo logra mantener la línea pese al paso de los años y esa vitalidad que le ha llevado a ser una de las estrellas de 'MasterChef Celebrity 10'.

La rutina de ejercicio de Mariló Montero

"Cuido mi alimentación y hago mucho ejercicio", apunta en una entrevista con 'Diez Minutos'. La periodista sigue una rutina alimenticia centrada en la comida mediterránea, aunque de tanto en tanto no deja pasar la oportunidad de darse algún capricho. Sin embargo, cuando lo hace "se machaca más" a nivel aeróbico.

En cuanto a su rutina de ejercicio, Montero asegura que la bici es su mejor compañía: "Cada día me levanto a las cuatro de la mañana para dedicar tres cuartos de hora a la elíptica", indica. Pese a que a muchos les parecería una locura, ella lo ha incorporado como un paso más dentro de su rutina diaria y no se plantea si tiene que hacerlo o no.

Los 45 minutos de bici los completa con una serie de ejercicios aeróbicos que demuestran su vitalidad: "Es el poder de la mente", apunta como la clave para conseguir seguir este tipo de actividad física.

Historia de Instagram de Mariló Montero en el gimnasio. / Instagram

Aunque no es un tipo de vida que pueda seguir todo el mundo, está claro que el ejercicio y la actividad física es algo indispensable independientemente de la edad que cada uno tenga. El secreto, si es que existe alguno, podría ser adaptar el esfuerzo y el tipo de rutina a la realidad de cada uno, y tener claro que aunque uno nunca haya sido demasiado dado a trabajar el cuerpo, nunca es tarde para empezar a tener cura de uno mismo.

En este sentido, la elíptica que practica Mariló Montero es una gran opción para aquellos a quienes les cueste salir de casa y, además, tiene un impacto muy bajo en articulaciones como las rodillas, uno de los principales dolores de cabeza de tanta gente a partir de cierta edad. Desde hace algunos años también se considera apropiado el entrenamiento de fuerza, pues permite mantener los músculos tersos y evitan su envejecimiento prematuro.