Bertín Osborne confirma su noviazgo con Mar Flores y aclara cómo dejó a la modelo
Bertín tiene buen recuerdo de ella porque "es una niña a la que yo adoraba y me encantaba"
Bertín Osborne revela su rutina secreta antes de cada grabación
Las memorias de Mar Flores han salpicado a muchos rostros conocidos como Alessandro Lequio, Kiko Matamoros, Carlo Costanzia padre... pero también a un Bertín Osborne que habría sido demasiado brusco con la modelo en el pasado cuando decidió romper su noviazgo.
Una información que hemos conocido a raíz de leer el relato de Mar en 'Mar en calma' y por la que le hemos preguntado al presentador de televisión. Bertín ha confesado que "no me acuerdo" de cómo fue la ruptura sentimental porque fue "hace 30 años".
Eso sí, ha confirmado que "sería bastante probable" que fuese como cuenta la modelo porque "yo vivía en Estados Unidos, yo vivía en América y ella vivía aquí... y la verdad es que era complicado".
Además, Bertín tiene buen recuerdo de ella porque "es una niña a la que yo adoraba y me encantaba", pero no recuerda cómo acabó su historia: "Lo que pasó, si quieres que te diga la verdad en este instante, no me acuerdo exactamente cómo fue... pero, de alguna manera, tuvo que ser estando yo en América".
En cuanto a qué le parece que publique ahora sus memorias, ha comentado que la modelo puede hacer "lo que quiera, supongo que tendría ganas de hacerlo por algún motivo que desconozco" y ha asegurado que "no la veo desde hace años". Por último, ha dejado claro que no tiene intención de leerlas: "No sé cómo lo ha hecho, ni las he leído, ni probablemente las vaya a leer, pero... esas cosas, yo no las haría".
