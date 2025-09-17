Mamarazzis: ¿Cómo se conocieron Miguel Ángel Silvestre y Nerea Rodríguez? El flirteo que está en boca de todos

Septiembre avanza y el universo celebrity no da tregua. Mientras las Mamarazzis continúan dando forma a la quinta temporada de su pódcast, ahora dan un salto al formato televisivo. En La 2 Cat, Laura Fa y Lorena Vázquez repasan, con su estilo inconfundible, las tramas más jugosas del mundo ‘celeb’.

Después de la exclusiva de la semana pasada que confirmó el vínculo sentimental entre Miguel Ángel Silvestre y Nerea Rodríguez, esta semana las Mamarazzis amplían detalles sobre una relación que ha causado auténtico revuelo: memes en redes, repercusión en medios internacionales y una expectación que no cesa. Aunque los protagonistas mantienen el silencio, la historia sigue acaparando titulares.

Robert Redford: Un repaso a su vida amorosa

Aunque no sin antes despedir a una auténtica leyenda del cine. Como apunta Laura Fa, "Redford era de esos actores que parecía que nunca iban a morir".

Las Mamarazzis han hecho un repaso por su vida personal y lo que más ha sorprendido es su perfil discreto en el amor: lejos de la imagen de galán conquistador, siempre fue hombre de relaciones largas.

Estuvo 30 años con su primera mujer, Lola Van Wagenen, a quien conoció en la universidad y con quien tuvo un hijo siendo muy joven. También tuvo romances conocidos con actrices como Daryl Hannah y Sônia Braga. Su última pareja, Sibylle Szaggars (una pintora 20 años menor que él) la conoció en el festival de Sundance.

Una vida de película, sí, pero mucho más estable de lo que muchos podrían haber imaginado.

Cayetano Martínez de Irujo dispara contra Mar Flores

Quien no puede decir lo mismo es el dúo Cayetano y Mar Flores. En medio del regreso mediático de la modelo por la publicación de su biografía, ha reaparecido, y con fuerza su ex pareja, Cayetano Martínez de Irujo.

Sus declaraciones han sido demoledoras: “Un año con ella me costó más que cinco con otras relaciones”, apunta sin filtros. Las Mamarazzis repasan esta historia de idas y venidas, marcada por la complicación y el desencuentro. Según Cayetano, la ruptura llegó cuando Mar Flores le dijo que se iba de viaje por trabajo, pero terminó apareciendo en fotos inesperadas con Javier Merino, su antiguo amor y padre de sus cuatro hijos. Para él, dice, fue la gota que colmó el vaso.

Andy y Lucas: una relación que se tambalea

Hablando de dúos, el de Andy y Lucas también ha dado que hablar. Según han aclarado las Mamarazzis, lejos de lo que se conocía públicamente, la relación profesional entre ambos dista mucho de ser equitativa. Lucas es el propietario de la empresa "Lucas Entertainment" y Andy trabaja como contratado, información que ha provocado sorpresa entre los seguidores de los artistas.

Las especialistas en crónica rosa apuntan a un reparto desigual dentro del grupo, con Andy quedando habitualmente en segundo plano, especialmente sobre el escenario. En una reciente entrevista en Mediaset, Lucas dejaba claro que Andy no está listo para una carrera en solitario, aunque Andy ha lanzado varias indirectas en redes sociales cargadas de resentimiento. Todo ello ha sido desmentido rápidamente y Lucas ha dado marcha atrás negando cualquier tensión entre ellos.

No sería el primer dúo que acaba mal… aunque no es el caso de Las Mamarazzis.

Miguél Ángel Silvestre y Nerea Rodríguez: Todo comenzó en las redes

La semana pasada Laura Fa y Lorena Vázquez daban la primicia: Miguel Ángel Silvestre y Nerea Rodríguez mantienen algo más que una amistad. Esta semana, amplían la información y confirman que la conexión entre ambos no es nueva y que, de hecho, viene de lejos.

Todo empezó cuando coincidieron en unos premios musicales. A partir de ahí, fue Miguel Ángel quien dio el paso y se puso en contacto con Nerea a través de Instagram. Los mensajes empezaron a fluir, y lo que comenzó como una conversación a través de mensajes instantáneos se convirtió en una especie de relación epistolar vía WhatsApp que nunca acabó por cerrarse del todo. Pese a que ambos tenían pareja de manera intermitente, Laura Fa asegura que “siempre hubo mucha química”. Durante ese tiempo, ambos tenían sus respectivas relaciones, pero cuando las solterías se alinearon, la oportunidad surgió... y la aprovecharon.

No fue solo Ibiza: también se vieron en Madrid

Aunque se ha hablado mucho de su encuentro en un local exclusivo en Ibiza (donde, por cierto, no se permitían fotografías y el acceso de paparazzis era limitado), esta semana se confirma que hubo más citas. Miguel Ángel y Nerea repitieron encuentro, esta vez vistos por Madrid. Y aunque los encuentros son discretos, no hacen esfuerzos por ocultarse en público.

¿Cómo se conocieron Miguel Ángel Silvestre y Nerea Rodríguez? El flirteo que está en boca de todos

Lorena Vázquez ha asegurado que Nerea está tranquila con la repercusión mediática. De hecho, no le ha molestado que la información haya salido a la luz. “Ahora que es una persona libre, no le supone ningún problema que se sepa”, aseguraba Laura Fa. Las Mamarazzis han intentado ponerse en contacto con ella, pero no ha habido respuesta. Lo que sí es cierto es que en ningún momento ha desmentido la noticia.

