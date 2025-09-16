Kima Guitart, pintora sobre seda: "Los tejidos nobles embellecen los colores"

Su especialidad es la pintura sobre seda con técnicas adquiridas del arte chino y japonés. La repercusión comenzó hace más de 50 años con el diseño de sombreros construidos con piezas de ferretería, y desde entonces ha exhibido sus kimonos, trajes, foulards y demás piezas en exposiciones de todo el mundo. A finales de 2025 prevé la salida de su nuevo libro en colaboración con el Museu Tèxtil de Terrassa.

-¿Dónde están aquellos sombreros?

-Unos están guardados, otros los regalé, vendí alguno y otros los desmonté porque era imposible guardarlos. Compré los materiales en ferreterías. Ya antes de aquellos sombreros había participado en un desfile en Berlín, uno en el que eran todos diseñadores alemanes y todo era de color negro, yo la única española y con color en las prendas.

-¿Quién la captó para las pasarelas españolas?

-Después de aquello expuse en la Galería Eude de Barcelona y allí José Antonio Comín, que dirigía las pasarelas, me dijo: exponer en una galería es fácil, lo difícil es mostrarlo en pasarela. Y lo logré.

-¿Cómo entiende la relación entre moda y arte?

-No hago moda, hago indumentaria. La moda se entiende con una estructura empresarial que yo nunca he tenido, y se rige por normas que yo no sigo, como las tendencias en formas, en los colores, es una industria y yo no formo parte. La moda puede ser arte, sin duda, pero yo no he hecho moda. Tampoco lo he buscado, esa es la verdad. Mi planteamiento es justamente el contrario a las exigencias de la moda.

-Si mira hacia atrás, ¿qué piensa de su recorrido?

-Al comenzar yo no sabía si podía ser o no real lo que pretendía. Ahora, después de 50 años, ya sé que era posible. Prueba de ello es que me sigo poniendo piezas mías, y mis clientas también, piezas que pueden tener años y siguen ahí. Mi intención es de durabilidad, crear piezas que no pasan de moda porque nunca han estado de moda.

-Piezas minimalistas que casi son glasillas de costura, ¿por qué la influencia oriental?

-Ese orientalismo me lo ha traído la propia técnica. Pintar sobre seda es una técnica china y japonesa, y a partir de utilizarla surgió esa estética oriental que admiro tanto, aunque aplico muchos gestos mediterráneos. La persona que me llevó a Japón fue un antropólogo chino y profesor de las Universidades de Tokio y de Estambul, David Kung, que vio mis prendas por casualidad en Madrid, cuando yo tenía la tienda. Entendió que lo mío era un resumen entre Oriente y Occidente, y así era,

-¿Técnica o intuición? ¿Qué la mueve más?

-La técnica hay que aprenderla para poder olvidarla. Mientras te has de pelear con la técnica no eres libre, ella te domina. Una vez la dominas, puedes transgredir y olvidar, pero ese dominio es lo importante, de otro modo es una trampa a ti mismo. No se puede pretender ser creativo desde el primer momento, ya crearás después. No sé cuánto tardé en dominarla, pero hace ya muchos años que lo logré.

-Si revisa sus archivos. ¿cómo se ve a sí misma?

-Pues los he revisado hace poco para el libro que está a punto de ver la luz. He visto mis diseños de los años 70, y hay cosas que me gustan y otras que no, pero la conclusión es que soy una gran trabajadora, me he quedado muy sorprendida y asombrada de todo lo que he hecho. También veo que he tenido mucha suerte y que me lo he pasado muy bien, pero hay un hilo conductor muy claro y todavía está ahí. Seguramente ese hilo me da la identidad.

-Azules y rojos. ¿Por qué son sus colores base?

-En verdad me gustan todos los colores. No hay colores bonitos o feos, todo depende del color que tenga al lado, de la combinación. Es más, dependen mucho del tejido. Por ejemplo, si se trata de una tela sintética, el color nunca llega a ser de calidad. Los tejidos nobles embellecen los colores.

-¿Puede pintar sobre cualquier tejido?

-Con los colorantes que uso para seda puedo pintar lana, ningún tejido más. De ahí salen mis piezas de pashmina, las que se llaman Pashkimas. Después de pintar siempre sobre seda, pensé, ¿y si pruebo sobre lana? Y funcionó. Piense que la seda y la lana son las dos únicas fibras proteínicas, las únicas de procedencia animal. Todas las demás son vegetales,

-En sus prendas se esconden frases.

Pues sí, a veces en el forro, en el interior de un bolsillo, en el dobladillo. Soy lectora de poesía, no sé cómo ni por qué comencé a incluir poemas en mis piezas, pero poco a poco se hicieron más evidentes. También frases que me han gustado, citas, y lo he desarrollado más con el tiempo y en este momento tengo la colección Paraules veladas, que son pequeñas sedas recortadas de piezas, collages sobre los que caligrafío y después las cubro con organza de seda natural que hace un velo, de modo que las palabras quedan semi escondidas.

-Si ve a alguien con una de sus piezas por la calle ¿se le acerca?

-No, no, me hace mucha ilusión pero no digo nada, no me atrevo. Algo que me ilusionó mucho fue en una obra en verano del Teatre Grec, que una gran parte del público se abanicara con los abanicos que yo había diseñado, eso fue espectacular. Me llegó una carta de una clienta de más de 80 años que para recibir un premio utilizó una de mis piezas que había comprado 40 años atrás y había gustado mucho. Me daba las gracias por haberla hecho feliz.

-¿Cree que el textil artístico está poco valorado?

-Muy poco valorado en España, pero a nivel internacional está despegando de forma impresionante, hay gente muy buena, es un arte creativo y libre.

-¿Qué consejo daría a jóvenes artistas que quieren experimentar con seda y textiles?

-Que aprendan a fondo la técnica y luego vuelen, que miren a su interior y no hacia afuera. .

-Todo cambia en la vida, lo dijo usted en una ocasión. ¿Hay algo que le gustaría que no hubiera cambiado?

-Hubiera estado bien no envejecer, pero la alternativa es morir. Aunque tampoco me hubiera gustado plantarme en una determinada edad. Le contesto al revés, algo que hubiera cambiado es, por ejemplo, ser muy alta y fuerte.

-¿Qué hace cuando no trabaja?

-Leo, escucho música, voy al cine, al teatro, a un espectáculo de danza, a exposiciones y museos. También paseo y hablo con mis amigos, que tengo muy buenos. Son fundamentales los amigos en la vida, y creo que la amistad está poco valorada.

-¿Su proyecto inmediato?

Acabo de terminar una pieza con colores orgánicos sobre Medea que aún no ha visto nadie, y que presento para el 50 aniversario del A-FAD (Fomento de las Artes Decorativas) que se celebrará en diciembre, y se llama La materia construida. No sé aún si me seleccionarán, pero me gustaría. ¡Cruzo los dedos!