Gente

Javier Cansado se retira "varios meses" para tratarse de un tumor

Javier Cansado, en una foto de archivo

Javier Cansado, en una foto de archivo / EPC

Alexandra Costa

Barcelona
El humorista Javier Cansado ha anunciado que le han diagnosticado un tumor y que esta semana comienza el tratamiento, después de haber sido operado, por lo que estará "varios meses" retirado.

Cansado ha explicado en sus redes sociales que en verano se puso enfermo y "un tumor era el culpable". "Me han operado y esta semana empiezo el tratamiento, así que estaré varios meses sin participar en mis movidas", ha avanzado en el mensaje el humorista.

Nacido en Madrid en 1955, Cansado es uno de los humoristas más populares de España y también participa en pódcasts como 'Todopoderosos' o 'Aquí hay dragones'. Pero antes de dedicarse al humor, se licenció en Psicología y no dio el paso a los escenarios hasta a principios de los años 80, cuando formó junto a Juan Carlos Arroyo el dúo Faemino y Cansado.

Actualmente, ya consolidado en la televisión, ha colaborado en diversos programas además de participar en pódcasts como Todopoderosos o Aquí hay dragones, lo comunicaba a través de la red social X: "Amigos, amigas, este verano me puse enfermo, un tumor era el culpable".

