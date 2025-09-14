Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sebastián Yatra opta por cantar cuando le preguntan por su relación con Nona Cobo

El artista disimula y hasta le da dos besos a la reportera que le pregunta por su presunto nuevo amor

Plex comparte su primera foto con Aitana en Indonesia

Sebastián Yatra, este sábado.

Sebastián Yatra, este sábado. / Europa press TV

Europa Press

"Yo a Seba lo amo, pero es que no... no hay nada, qué va", confesaba hace unos días Nona Cobo cuando le preguntaban por su relación sentimental con Sebastián Yatra, negando así los rumores que existen desde el pasado mes de abril sobre una posible historia de amor.

Pero... ¿y el artista qué dice? Nada, solo canta. Sebastián era preguntado esta semana al llegar a casa por su supuesta relación con Nona y, en vez de aclarar -como hizo ella ante las cámaras- qué tipo de vínculo existe, optó por cantar amablemente a la reportera.

Cariñoso con la reportera

Tan simpático estaba que no dudó en darle dos besos a la entrevistadora y preguntarle qué tal estaba. Eso sí, no quiso responder a la pregunta ni tampoco a qué le parece la felicidad con la que Aitana se muestra ante sus fans desde que comparte su vida con Plex.

Siempre tan discreto con su vida privada, el artista ni siquiera quiso explicar públicamente los motivos que le llevaron a romper su relación con Aitana... por lo que tampoco extraña que ahora no quiere hablar de su vínculo con Cobo.

