Emma Heming, la voz de Bruce Willis

Bruce Willis, estrella del cine de acción, está empeorando de la demencia frontotemporal (DFT) que le fue diagnosticada en 2022 y su esposa, Emma Heming, ha tomado la decisión de trasladarle a una casa cercana al hogar familiar donde recibe cuidados las 24 horas del día, coincidiendo con la salida al mercado de su libro ‘The unexpected journey’ (El viaje inesperado). En él la exmodelo, de 49 años, vuelca por primera vez como es su vida como cuidadora de Willis y la convivencia con una enfermedad neurodegenerativa que la ha convertido en militante para dar voz a los enfermos de DFT, ahora que la del actor se ha apagado.

La pareja se conoció en 2005 y contrajo matrimonio cuatro años más tarde en una ceremonia íntima en el paraíso de Islas Turcas y Caicos, una unión de que la nacieron dos hijas - Mabel, de 13 años, y Evelyn, de 11- y que dejó de ser idílica cuando la enfermedad empezó a enviar, dispersas, sus primeras señales: una salida de tono, cambios de humor, silencio, distancia emocional…. Heming llegó a pensar que su matrimonio se acababa, como acaban muchas relaciones largas.“Esta no es la persona con la que me casé. Algo no va nada bien”, reflexionaba en aquellos momentos de incertidumbre en los que llegó a pensar en divorciarse.

En marzo de 2022, los médicos diagnosticaron al actor afasia, un trastorno del lenguaje que afectaba a su capacidad de comunicarse. Meses más tarde, en noviembre, el golpe fue más definitivo, cuando la pareja supo que estaba frente a una DFT avanzada. “Fue lo peor de lo peor. Fue un momento francamente horrible. No sabía que podía pedir ayuda ¿Cómo protegemos a Bruce? ¿Cómo protegemos a nuestra familia? ¿Cómo protegemos a nuestras hijas pequeñas en este proceso?”, pensó . El actor no participó en el proceso de comunicación de la enfermedad que Emma hizo pública meses más tarde, en febrero de 2023 en la página de la Asociación para la Degeneración Frontotemporal (AFTD).

Consejos desde la experiencia

Empeñada desde entonces a dar a conocer y concienciar sobre la enfermedad, su libro ‘The unexpected journey ofrece información médica de forma que se pueda entender y consejos de cuidadora desde su experiencia al lado de Willis, alguien muy diferente al hombre con el que se casó pero al que “ama en todo su ser, a la persona que es hoy en día”, según confesó en una íntima y personal entrevista concedida recientemente a ‘VanityFair’. “Ni siquiera me siento como si fuésemos marido y mujer. No sé cómo se le llama a esto, pero es otra cosa. Simplemente me siento muy conectada a él, y no sé cómo lo etiquetaría”.

Le han llovido críticas por trasladar al actor a una casa cercana pero fuera del hogar familiar, donde lo visita a diario y es atendido por profesionales. "No tienen ni voz ni voto", responde ella a estas voces, mientras defiende esta opción, para que sus hijas puedan hacer ruido, recibir amigos y “ser niñas” en casa. “Bruce siempre quería que se divirtiesen y vivieran a lo grande, solo quiere verlas reír", a la vez que revela que el actor “tiene su propia manera de comunicarse con nosotros, una que nadie más podría entender".

Cuenta que a veces se sienta junto a él y se cogen fuerte de la mano. Lejos de los focos, el héroe de acción no libra solo su batalla más dura.