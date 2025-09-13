Lucas, de Andy y Lucas, se irrita al recordar un enfrentamiento por su nariz delante de su hijo: "Me tiraron una bolsa de droga"

La nariz de Lucas González, mejor conocido como Lucas, de Andy y Lucas, ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas. La transformación que ha sufrido su nariz ha impactado a muchos de sus seguidores y se ha convertido en primera plana en algunos medios.

Según el artista, es debido a un mal proceso de curación después de someterse a una intervención quirúrgica por una rinoplastia, aunque las bromas sobre que se debe a los efectos por el consumo de droga han sido la principal baza de sus detractores para meterse con él.

La situación fue evolucionando hasta convertirse en algo insostenible y le ha llegado incluso a afectar a nivel personal. Así lo reveló en su intervención en el programa de la plataforma Mediaset Infinity, 'Me quedo contigo', donde ha tratado más temas, como su relación con Andy.

Respecto a su problema físico, Lucas desvelaba lo complicado que es trabajar en estas condiciones: "Tengo que parar la grabación tres o cuatro veces porque tengo sangrado en la nariz por mi cicatriz", indica el gaditano.

Sin embargo, lo más doloroso no ha sido ninguna consecuencia física, sino los comentarios y gestos de personas crueles. Como ejemplo puso una ocasión en la que fue a un bar con su hijo después de recogerle de la escuela y recibió el trato vejatorio por parte de un grupo de hombres que estaban "de viernes".

Tras rechazar su petición a sentarse con ellos a tomar algo y darse cuenta de que el tono que empleaban ya no le había gustado, "relacionaron lo de la nariz con otras cosas", con comentarios como: "Tu tienes pinta de que te gusta...", apunta.

Lo más grave fue lo que vino después. Uno de los presentes sacó una dosis de droga y se la puso enfrente: "Y no va el tío y me saca una bolsa de cocaína y la pone encima de la mesa delante de mi hijo", indicaba en el programa, indignado.

Lejos de liarse a discutir, o peor, finalmente el grupo se marchó, no sin recordarle que "parecía más buena persona en la tele". Pese a que no terminó ocurriendo nada, Lucas reconoce que de haber actuado impulsivamente, se podría haber liado una buena: "Fíjate en el problema que yo me podría haber metido, estando en la palestra, si le llego a coger del cuello o le hago cualquier cosa. Olvídate ya de si eres bueno porque ya todo el mundo se queda con tú has cogido a alguien del cuello", aseguraba resignado.

Esta no es la primera ocasión que habla sobre los comentarios que recibe de diferentes personas en su día a día, aunque es consciente de que el día en que salte la sociedad le terminaría recordando más por el incidente que por la música: "Al principio era aguantar la broma del gordito, ahora la nariz... ¿Nadie se fija en la música que hacemos? Hemos creado muchos singles que son historia viva", reivindicaba en una visita a 'El Hormiguero'.