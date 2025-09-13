Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Detenido uno de los actores de 'Breaking Bad' por un inverosímil motivo

Interpretó a un villano tanto en la serie principal como en la precuela 'Better call Saul'

Los protagonistas de 'Breaking Bad'

Los protagonistas de 'Breaking Bad' / AMC

Luis Alloza

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

'Breaking Bad' es para muchos la mejor serie de la historia y, si no, en todos los rankings está en los puestos más altos. Además, muchas personas siguen viéndola pese a que terminó hace 12 años.

Llegó a tener tanto éxito que incluso se emitió una precuela, 'Better call Saul', basada en el personaje de Saul Goodman. Ambas series compartieron a varios de sus actores y personajes y uno de ellos ha sido noticia en Estados Unidos.

Raymond Cruz, que hizo de Tuco Salamanca, villano en ambas series, fue detenido por un motivo muy inverosímil, de pura película y de puro Estados Unidos.

El gran 'delito' que cometió Cruz fue rociar con una manguera de agua a una vecina, lo que se consideró como agresión a una mujer.

Según informan algunos medios americanos como People y Entertainment Weekly, Raymond estaba tranquilamente lavando su coche cuando le pidió a un grupo de mujeres que movieran el suyo, una minivan, aparcada demasiado cerca. Como no le hicieron ni caso, decidió seguir con su lo suyo y, en ese momento y como era de esperar, presuntamente mojó con el agua a una de ellas. El gesto terminó con una llamada a la policía y con el actor arrestado alrededor de la 1.30 de la tarde.

Salió de comisaría sin fianza y tiene el juicio el próximo 1 de octubre. Según David Cuéllar, oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles, "básicamente hubo una disputa con la víctima, que es cuando Cruz supuestamente roció con agua a la víctima".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El ascenso de alta velocidad del hijo de la presidenta de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el Banco de España
  2. Comprobar si mi número de la Grossa de la Diada 2025 tiene premio
  3. Luis Garvía, director en finanzas: 'El 45% de las viviendas las tiene gente mayor de 65 años que, además, cobra pensiones
  4. Iglesias justifica en la 'presión social' haber escolarizado a sus hijos en un colegio privado
  5. Última hora del tiempo en Catalunya, hoy en directo | Alerta de la Aemet y Meteocat por lluvias intensas y tormentas en la zona de Tarragona
  6. El Ministerio de Defensa prepara una ‘megaoperación’ urbanística en Madrid: construirá un edificio de oficinas de 18 plantas en la Castellana
  7. Lo tenemos'. Tyler Robinson, un joven de 22 años de Utah, detenido como presunto asesino de Charlie Kirk
  8. Niño Becerra critica a los sindicatos por centrarse en la reducción de la jornada laboral: 'Lo que deberían hacer las empresas...

La viuda de Charlie Kirk promete continuar con su legado tras su asesinato: "No tienen idea de lo que acaban de desatar en el país y en el mundo"

La viuda de Charlie Kirk promete continuar con su legado tras su asesinato: "No tienen idea de lo que acaban de desatar en el país y en el mundo"

Sánchez busca el dilema "Abascal o yo" mientras Feijóo coquetea con el trumpismo

Sánchez busca el dilema "Abascal o yo" mientras Feijóo coquetea con el trumpismo

Rull pide "celeridad" para resolver entre septiembre y octubre los casos contra 4 diputados por posibles discursos de odio

Rull pide "celeridad" para resolver entre septiembre y octubre los casos contra 4 diputados por posibles discursos de odio

Novedades en Ryanair: desde noviembre, no te olvides de llevar el móvil cargado

Novedades en Ryanair: desde noviembre, no te olvides de llevar el móvil cargado

Polarización eres tú

Polarización eres tú

El último maestro del vidrio en Sabadell teme la extinción del oficio: "No encuentro relevo"

El último maestro del vidrio en Sabadell teme la extinción del oficio: "No encuentro relevo"

Por esta razón es necesario revisar y cambiar el airbag del coche

Por esta razón es necesario revisar y cambiar el airbag del coche

ÚLTIMA HORA de la guerra de Gaza, hoy en DIRECTO

ÚLTIMA HORA de la guerra de Gaza, hoy en DIRECTO