Borja González, último ganador de 'Supervivientes', critica a Mazón y Sánchez tras cobrar el premio del programa: "Pensaba que el dinero era mío hasta que llegó a Hacienda"

El pasado junio, Borja González, que saltó a la fama con su participación en 'La isla de las tentaciones 7' junto a su pareja, Ana Solma, en enero de 2024, se proclamó ganador de 'Supervivientes 2025'.

El valenciano se alzó con el premio, un cheque de 200.000 euros, que dijo que iba a gastar en un coche: "Voy a comprarme un coche porque me quedé sin él en la dana", desveló a los pocos días de salir del concurso,

Además, también quería emplear el dinero en comprar una casa para él, su pareja Ana Solma y el hijo que concibieron al poco de salir de 'La isla de las tentaciones': "Le prometí a Ana, pensando que no iba a ganar, que si ganaba compraba una casa y ahora me toca cumplir...".

Por debajo del premio

Sin embargo, no todo ese dinero ha ido directamente a su cuenta. Como ocurre con todos los ganadores de premios de azar como la lotería o concursos televisivos, el importe está sujeto a una importante retención fiscal que deja la cifra final muy por debajo del premio anunciado.

Desde el 1 de enero de 2020, la ley establece que los premios obtenidos en juegos, concursos o rifas están sujetos a una retención del 20% de la parte de cada premio que exceda el importe exento de 40.000 euros.

Es decir, un premio de 200.000 euros, tributaría al 20% sobre 160.000 euros (200.000 – 40.000), por lo que se practicaría una retención de 32.000 euros y se percibirían 128.000 euros.

Ejercicio fiscal 2024

Pero, además, González tiene que incluir ese dinero en la declaración de la renta del ejercicio fiscal de este año, y se sumará a lo que tributa por su salario y otros rendimientos que entran en la base imponible.

Por lo tanto, no pagará un tipo fijo, sino que dependerá tanto del valor del premio recibido como de la situación previa y los ingresos totales del contribuyente.

Aunque la cuantía exacta depende de la comunidad autónoma de residencia - en este caso, la Comunitat Valenciana- y del tramo de ingresos en el que se ubique el contribuyente, por lo que el propio Borja estima que tendrá que abonar otros 50.000 euros aproximadamente en función del IRPF que le corresponda

Unos 82.000 euros en impuestos

Por tanto, el fisco se queda con cerca de 82.000 euros y el concursante, con 118.000 euros de los 200.000 prometidos.

Lo cierto es que en otras comunidades autónomas, como "Madrid. Murcia, Galicia...podría pagar hasta 10.000 euros menos", explica el ganador de 'Supervivientes'.

Y es ahí cuando, con evidente ironía, critica al presidente de la Comunitat Valenciana Carlos Mazón y a su homólogo en el Gobierno central, Pedro Sánchez. "A ver, que quiero pensar que [el pagar más impuestos] es por lo bien que se gestionan las catástrofes en Valencia. [...]Pero ojo, no me quejo, que sé que el dinero de nuestros impuestos en España se gestiona muy bien".