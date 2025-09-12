Palomo Spain, Adolfo Domínguez y Carolina Herrera, estrellas de la semana de la moda de Madrid

La semana de la moda de Madrid comenzará este sábado con los eventos que acoge Madrid es Moda (MeM), entre ellos un desfile en la Plaza de Oriente, y seguirá con la Mercedes-Benz Fashion Week (MBFWM), donde participarán, entre otros, Palomo Spain, Adolfo Domínguez y Carolina Herrera.

En esta edición, el evento inaugural será un desfile abierto al público que tendrá lugar esta sábado en los jardines de la Plaza de Oriente, entre el Palacio Real y el Teatro Real, en el que veinte creadores mostrarán sus propuestas.

Este evento está dedicado a quienes hacen posible el sueño artesano de la moda española:diseñadores, modistas, patronistas y resto de oficios, señalan desde MeM, plataforma que busca poner en valor y crear oportunidades de negocio a las marcas españolas de moda de autor en unión con los valores de la ciudad de Madrid

Durante cuatro días, los diseñadores descubrirán sus nuevas colecciones en lugares emblemáticos de Madrid. Devota & Lomba lo hará en el Museo Arqueológico Nacional; Duyos, en el instituto San Isidro o Maison Mesa, en el monasterio de las Salesas en Chamberí.

Otras de las citas más esperadas son la presentación de la primera colección nupcial de Moisés Nieto o la sesión fotográfica de Roberto Torretta en directo en su taller, entre bocetos y costureras, para desvelar en exclusiva sus diseños para la próxima temporada.

Daniel Chong, quien presentará su colaboración cápsula con Okuda San Miguel en un espacio del taller y galería de arte Factory of Dreams, intervenido para la ocasión por el artista.

Con una 'performance' se conocerán las novedades de Johanna Calderón y con una intervención artística en directo el nuevo trabajo de Oteyza, inspirada en un diálogo actual y vanguardista entre las capas pastoriles y la obra del fotógrafo Ortiz Echagüe.

En formato expositivo participarán Roberto Verino, Dominnico, Ernesto Naranjo y ManéMané, estos últimos de forma conjunta en Cupra City Garage, una invitación para experimentar cómo sus universos creativos dialogan y construyen un mensaje común sobre la moda actual.

Por último, Eduardo Navarrete estrena dentro de Madrid es Moda el primer 'fashion film' de la firma dedicado al proceso creativo de la colección 'Musas', y lo acompaña con el lanzamiento de cinco nuevos bolsos.

Vanguardia y tradición estarán presentes en la colección cápsula de la firma Acromatyx, formada por Xavi García y Franx de Cristal, quienes han reinterpretado piezas de colecciones anteriores para configurar una nueva propuesta en negro, un color que siempre está en el ADN de la casa.

"El negro es el color con el que nos gusta trabajar. Lejos de ser gótico, es un tono vinculado a la tradición española", dice a EFE De Cristal, quien cuenta que en esta ocasión también han incluido en azul marino.

Acromatyx seguirá apostando por la investigación en el patronaje, la reivindicación de la autenticidad de la sastrería artesanal y el estudio de la distorsión de los volúmenes, así como el desarrollo de sus productos de forma tradicional, ética y sostenible.

Después, a partir del 17 de septiembre, se celebrarán lo desfiles de la Mercedes Madrid Fashion Week, pasarela que lleva décadas celebrándose en una nave de Ifema, aunque una jornada traslada los desfiles a la ciudad.

En esta edición, los desfiles de la colombiana Silvia Tcherassi, Pedro del Hierro, Adolfo Dominguez y Simorra se celebrarán en el Palacio de Cibeles, en la Galería de Cristal.

El momento más esperado de esta semana será el desfile de Carolina Herrera que se celebrará el 18 de septiembre en la Plaza Mayor, un evento libre que no está incluido ni en el calendario oficial de MeM ni en el de la MBFWM.