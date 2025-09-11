Úrsula Corberó será madre: Así es su vida privada, pareja y patrimonio

La actriz Úrsula Corberó anunció durante la tarde del 9 de septiembre que está esperando su primer hijo con una fotografía suya y una incipiente barriga que ya empieza a delatar la llegada de un nuevo integrante a la familia y la descripción "esto no es IA".

La catalana, de 36 años, saltó mundialmente a la fama gracias a su papel de Tokio en la aclamada serie 'La Casa de Papel', aunque su primera interpretación fue en el 2002 con tan solo 13 años, en 'Mirall trencat', una serie que emitía la autonómica catalana, TV3.

A partir de ahí, más tarde llegó 'Física o Química', 'El Internado' o 'El cuerpo en llamas', entre muchas otras series y películas. Incluso ha llegado a participar en producciones de Hollywood con 'Snake Eyes: el origen' o la serie 'Chacal'.

Vida privada: infancia y familia

Úrsula Corberó nació en Sant Pere de Vilamajor, un pueblo a 50 minutos de Barcelona en 1989, y cuenta con un apellido que solamente comparten 197 personas más en España, según datos del INE.

Su madre Esther Delgado se quedó embarazada de su hermana mayor, Mónica Delgado, cuando tan solo tenía 17 años y, según ha comentado la actriz en alguna ocasión, "cuando le empezó a asomar la barriguita pasó a ser la peste del barrio, se quedó sin amigas y aun siendo una estudiante brillante la echaron del colegio porque era un mal ejemplo para las demás niñas".

De pequeña audicionó para algunos anuncios publicitarios, algo que no habría sido posible sin su madre: "Vivíamos a 62 kilómetros de Barcelona y mi madre no tenía coche ni carnet, hacíamos autostop en el pueblo para que nos llevaran al pueblo de al lado y allí cogíamos un tren que nos dejaba en Barcelona. Después, metro. Las colas de los castings de publicidad eran infernales y durante un año no me cogieron para ningún anuncio, pero quien la sigue la consigue", apuntaba en el pasado la actriz.

Su padre Pedro Corberó trabajaba de carpintero arreglando y fabricando muebles, aunque el dinero no llegaba para poder atender las necesidades familiares, algo que obligó a Esther, la madre, a ponerse a trabajar en lo que fuera: corsetera, limpiando casas, vendiendo colchones...

Cuando ella se quedó embarazada, se vieron forzados a distanciarse, aunque más tarde y ya con más edad regresaron a la vida conjunta.

A los seis años, Úrsula ya sabía que quería dedicarse a la actuación y eso obligó a su madre a ingeniárselas para poder sacar tiempo de donde fuera para llevarla a las audiciones: "Cuando le dije con seis años que quería ser actriz le suplicaba a su jefe que le diera la tarde libre y le decía que se lo descontara del sueldo para llevarme a los castings".

Chino Darín, quién es la pareja de Úrsula Corberó

Ricardo Mario 'Chino' Darín y la catalana se conocieron en la grabación de 'La Embajada', en 2016, y ella tuvo claro que tenía que ser la persona con quien compartir la vida. Tan seguro lo tenía que, según ha comentado en alguna ocasión, lo primero que le dijo fue "hola, soy tu novia".

"La primera vez que lo conocí al Chino, yo estaba haciendo las pruebas de vestuario. Eso que hacemos los actores, que nos cambiamos delante de todos sin conocernos. De repente él llegó, yo no lo había visto nunca, y lo primero que le dije fue eso. Se lo dije porque yo actuaba como su pareja en la serie, pero iba con segundas".

Darín es un actor y productor argentino nacido en 1989 en Argentina, fruto de la relación del famoso intérprete Ricardo Darín y Florencia Bas. Debutó en la actuación en 2010 y rápidamente se ganó la simpatía de toda la nación por papeles como 'Muerte en Buenos Aires', 'La reina de España' o 'El Ángel'.

Patrimonio de Úrsula Corberó

Aunque no se conoce con exactitud cuánto dinero tiene la catalana, el medio especializado 'Spoiler' publicaba en 2021 que los actores principales de 'LCDP' cobraban 100.000 dólares por capítulo durante su última temporada, y barajaba la posibilidad de que ese fuera su precio durante las últimas tres campañas, por lo que se habría embolsado 2,1 millones solamente en tres años de esta producción.

Se sabe que ha invertido en el sector inmobiliario y que cuenta con tres propiedades repartidas entre Barcelona y Madrid. En la Ciudad Condal tiene un apartamento valorado en 400.000 euros en la zona alta de la ciudad, un precio 'normal' para los valores que se mueven en la capital catalana en la actualidad.

En la capital española también cuenta con otro inmueble en el barrio de Conde Duque de Madrid y con una parcela de 1.000 metros cuadrados en Aravaca, aunque esta ya es más exclusiva y está valorada en 1,5 millones de euros.