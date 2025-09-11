Televisión
El incómodo momento vivido en First Dates; una de las solteras amenaza con abandonar el restaurante: "No me ha gustado nada, me quiero ir"
Un soltero de 'First Dates' le cuenta a su cita que sigue enamorado de su ex: " Yo de tu mujer nunca más te volvería a hablar, me largaba a la Cochinchina"
Una soltera encuentra la 'red flag' en el fetiche de su cita en 'First Dates': "¡Hombre por favor, qué asco!"
Benito Domínguez
En First Dates, a veces salta el flechazo cuando los solteros se ven por primera vez y empiezan a hablar de sus gustos y aficiones. Pero hay veces que la chispa no salta y uno de los dos siente ganas de salir corriendo. Este ha sido el caso de Marta, de 36 años, que en cuanto ha visto a Salvi, de 46, lo ha tenido claro y ha amenazado con abandonar el programa. “No me ha gustado nada, me quiero ir”. En cambio, a Salvi le ha encantado porque le ha parecido muy guapa.
Ha llegado el momento de conocer la decisión final de los solteros; Salvi le gustaría tener una segunda cita con Marta porque le ha gustado, la ve como una chica tímida, pero que puede llegar a conocerla mejor. Por la parte de la murciana, no quiere tener otra cita porque no ha sentido “feeling”, ni conexión como para poder tener otra cita.
Formato de éxito
El programa ha sido muy popular en diferentes países y ha tenido varias temporadas. Los participantes son de todas las edades y procedencias, y suelen tener intereses y personalidades muy diversas. Esto hace que cada episodio sea único y emocionante, ya que no se sabe cómo reaccionarán los participantes ante las sorpresas y el romance.
Además del romance, el programa también es conocido por sus divertidos y graciosos momentos, que hacen que sea muy entretenido de ver. Los participantes suelen tener conversaciones interesantes y reveladoras, y a menudo comparten historias personales y anécdotas divertidas.
En la citada cita entre Stefano y Eduardo, el primero señaló que estaba cansado de que le entrasen las chicas en la discoteca. "Lo llevo fatal, deberían ponerme un cartel que ponga que no me gustan las chicas", le señalaba a su cita, admitiendo que las relaciones no le duraban más de 48 horas. En cuanto a su confesión sobre el importante número de amantes, el italiano le aseguró que "tienes que tenerlo claro, un guion bien montado, porque no puedes mentir".
- ¿Qué centros comerciales están abiertos este 11 de septiembre en Barcelona y Catalunya?
- Una sentencia condena un intento de extorsión municipal a inmigrantes en el primer gobierno de Albiol en Badalona
- La Seguridad Social ‘regala’ meses de cotización a los pensionistas: el cambio que llega en 2026 y que beneficia a millones de personas
- Adrián Díaz, empresario español en China: 'En las fábricas chinas se descansa un día al mes y nadie lo cuestiona
- José Elías, sobre el sistema educativo en España: 'Te enseña a ser pobre y encima te convence de que eres clase media
- La Generalitat y el Gobierno invertirán 1.000 millones de euros en el Sincrotrón ALBA para acelerar la investigación científica
- Las obras de la Rambla dejan al descubierto un tramo de casi 50 metros de la muralla medieval del siglo XIV
- Markus Haupt (Seat): 'La fabrica de Martorell necesita una segunda plataforma para reaccionar ante posibles crisis