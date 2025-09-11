El hijo de Hulk Hogan presenta una orden de restricción para prevenir el uso de un vídeo sexual de su padre en un documental

El hijo de Hulk Hogan, Nick Hogan, ha presentado una orden de restricción contra el locutor de radio Bubba the Love Sponge Clem por el uso del vídeo sexual de su padre, fallecido el pasado mes de julio, en el nuevo documental de Clem, 'Video Killed The Radio Star'.

En 2012, Hulk llegó a un acuerdo con Clem en el que el locutor de radio cedió los derechos del vídeo sexual al exluchador de la WWE. Posteriormente, Hulk registró la cinta en la oficina de derechos de autor de Estados Unidos para impedir su distribución, según informaron los medios estadounidenses. El vídeo muestra al ya fallecido luchador teniendo relaciones sexuales con Heather Cole, exesposa de Clem. La grabación fue captada por cámaras de seguridad del hogar.

Derechos de autor

En la solicitud de orden de restricción obtenida por 'People' y presentada en un Tribunal de Florida el pasado 2 de septiembre, Nick y Terry McCoy, amigo personal de Hulk y curador de su herencia, alegan que el uso de la cinta en el documental “infringe los derechos de autor federales registrados de la herencia en un vídeo sexual no autorizado”.

“Los demandantes también han demostrado que la herencia sufrirá un daño inmediato e irreparable si Clem no es impedido de infringir sus derechos de autor federales al publicar cualquier parte o fragmento de la cinta sexual, incluso como parte del documental”, indica la petición. La orden fue concedida el 4 de septiembre.

Orden de restricción

El documental 'Video Killed The Radio Star' se estrenó el pasado viernes 5 de septiembre en el Centro Asturiano de Tampa, en los alrededores de Ybor City. Ocho segundos de metraje con la cinta fueron eliminados de la película en cumplimiento con la orden de restricción, y la administración del Centro Asturiano fue asegurada de que los productores asumían toda la responsabilidad, según el Tampa Bay Times.

Terry Gene Bollea, conocido mundialmente como Hulk Hogan, murió el pasado 24 de julio a los 71 años en su domicilio de Clearwater, Florida, tras sufrir un paro cardíaco. Según expedientes médicos obtenidos por la revista 'People', el luchador tenía antecedentes de leucemia y fibrilación auricular, un trastorno frecuente que provoca latidos irregulares.

Testamento

Nick Hogan, hijo del luchador profesional, ha sido nombrado copresentante personal de la herencia de Hulk y heredará una fortuna valorada en casi cinco millones de dólares, según documentos judiciales obtenidos por 'US Weekly' y 'TMZ'. Según los medios estadounidenses, la hija de Hulk, Brooke Hogan, no está incluida en el testamento de su padre, algo que ella misma había solicitado hace varios años y comentó públicamente en agosto. Por su parte, la esposa de Hulk, Sky Daily, figura como cónyuge sobreviviente.

En agosto, Brooke explicó que pidió ser retirada del testamento de Hulk porque estaba “asustada” por las peleas que podrían surgir tras la muerte de su padre. “Estaba llorando desconsoladamente”, recordó Brooke. “Solo dije: sáquenme de todo, no quiero ser parte de esto”.