Rosalía rinde homenaje a Lady Gaga: su camiseta dice mucho

Hay celebridades que, cuando suben una publicación en redes sociales, tienen a sus fans observándolo todo con lupa. A ese nivel de fama ha llegado Rosalía, que cuenta en septiembre de 2025 con casi 27 millones de seguidores en Instagram y casi cinco millones en Twitter.

La cantante catalana ha subido en sus cuentas una foto, aparentemente normal, en una gasolinera, pero esta imagen guarda un secreto: un homenaje a Lady Gaga.

En la foto, Rosalía posa poniendo gasolina con una camiseta blanca sin mangas. En esta, aparece la cara de Lady Gaga con una frase: "There can be 100 people in the room" (Puede haber 100 personas en la sala). Pero, ¿de dónde sale esta frase? ¿Y por qué va acompañada de una foto de la artista estadounidense?

"There can be 100 people in the room..."

Lo cierto es que esta frase motivacional la ha pronunciado Lady Gaga en reiteradas ocasiones de forma pública, lo que la ha convertido prácticamente en una filosofía de vida para la cantante de canciones mundialmente conocidas como 'Bad Romance', 'Shallow' o 'Poker Face'.

La superestrella musical ha confesado en la revista 'Elle' que estas palabras son las que le dijo su entrenador vocal Don Lawrence cuando ella aún luchaba por su sueño de ser artista y aspiraba a hacerse un hueco en el mundo musical:

"There can be 100 people in one room and 99 don’t believe in you and all it takes is one person to believe in you and that could change everything", es la frase completa, que significa: "Puede haber 100 personas en una habitación y 99 [de ellas] no creen en ti, pero lo único que necesitas es que una persona lo haga, y eso puede cambiarlo todo".

Con la camiseta, Rosalía ha querido rendir homenaje a esta frase de Gaga ya mítica (un vídeo recopilación en YouTube de la artista diciendo públicamente la frase tiene cerca de 2 millones de visitas), en su perfil de Instagram.