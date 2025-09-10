Miguel Ángel Silvestre y Nerea Rodríguez, su noche de pasión en Ibiza

Nuevo miércoles para seguir dando forma a una incipiente quinta temporada del pódcast de Mamarazzis, que justo arrancó hace apenas unos días. Las vacaciones de verano ya son historia para Laura Fa y Lorena Vázquez, que una semana más vuelven a sentarse ante los micrófonos de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA para repasar las novedades más destacadas de los últimos días entre los famosos.

Mientras unas relaciones se afianzan con el anuncio de embarazos o dejando rienda suelta a la pasión desenfrenada, otras llegan a su fin de forma abrupta. Todas ellas darían para un libro –quizás no tan extenso como el de Mar Flores– y seguramente sobraría contenido para otro episodio, pero empecemos por lo importante: las exclusivas.

Todo sobre la separación Risto Mejide y Laia Grassi

La noticia que abría la doble exclusiva de este capítulo tiene por protagonista a un viejo conocido de las Mamarazzis. Y es que Risto Mejide, nombre recurrente en programas de temporadas anteriores, y Laia Grassi han puesto punto y final a su noviazgo. Lo han hecho apenas cuatro meses después de que los medios se hiciesen eco en mayo de la información avanzada por las propias Mamarazzis, en la que confirmaban que el presentador y la especialista en Inteligencia Artificial, ambos con el márketing como sector de confluencia, mantenían una relación sentimental.

Así, la aparente buena química que había entre ambos parece haberse agotado y, si bien no sabemos si se trata de una decisión tomada por mutuo acuerdo o de manera unilateral por alguna de las dos partes, sí que "sabemos y confirmamos que la ruptura existe" y que el círculo cercano de la ahora expareja tiene constancia de ello. No nos cabe duda de que Risto, todavía presente entre los usuarios de Raya, el 'Tinder de los famosos', se repondrá pronto de esta estocada.

Miguel Ángel Silvestre y Nerea Rodríguez saldan sus "cuentas pendientes"

Quien también figura en la aplicación de citas entre 'vips' –o por lo menos lo hacía hasta hace relativamente poco– es Miguel Ángel Silvestre. El actor y la emprendedora Rebeca Toribio anunciaron su ruptura en junio; desde entonces, no habíamos vuelto a tener novedades sobre su vida amorosa. Ahora, las Mamarazzis han desvelado que el intérprete estaría ilusionado o habría comenzado algo especial con "una cantante muy conocida de este país". Se trata de nada más y nada menos que de Nerea Rodríguez, exparticipante de 'Operación Triunfo' y futura concursante de 'Bailando con las estrellas'.

En verano, ambos coincidieron en Soho Farmhouse, un local en Ibiza en el que "se les vió 'flirteando' fuertemente", recogen las Mamarazzis. Rápidamente, este 'flirteo' se convirtió en caricias, y estas pasaron más tarde a ser besos apasionados. El poco disimulo de ambos cobra sentido cuando descubrimos que el interés mutuo "viene de lejos". Concretamente, se remonta a hace por lo menos año y medio. Por aquel entonces, ambos se veían de vez en cuando como amigos, aunque intercambiaban mensajes y se habían confesado que se gustaban. Con todo, sus respectivas relaciones impidieron una historia de amor que empezó a cobrar forma cuando las solterías de un lado y del otro se alinearon en la isla balear.

No, "esto no es IA": ¡Úrsula Corberó está embarazada!

Hay muchas formas de anunciar un embarazo, pero la elegida por Úrsula Corberó sea quizás una de las más originales que recordamos. Con un posado sensual sobre un sofá y luciendo barriguita. Así fue como la actriz decidió contarle a sus cerca de 20 millones de seguidores en Instagram que tanto ella como su pareja, Chino Darín, se convertirán en padres por primera vez. ¿El pie de foto? Ideal para los tiempos que corren: "Esto no es IA [Inteligencia Artificial]".

Según han podido saber las Mamarazzis gracias a encuentros fortuitos de sus amistades con la pareja por Barcelona, ha sido un camino duro, una travesía larga "con disgustos que no han hecho públicos" de por medio y que ha durado dos años antes de llegar al ansiado anuncio de esta maternidad.

Las Mamarazzis, presentes en el gran día de Mar Flores

Laura Fa acudió al almuerzo de presentación del libro de Mar Flores, un acto bajo contrato de confidencialidad levantado este miércoles con la salida de la obra. La autora respondió a todo tipo de preguntas sobre sus textos, en los que reivindicó cómo vivió (o sobrevivió) el machismo en una etapa en la que su independencia económica y sus cambios de pareja no estaban bien vistos. Con las revistas del corazón todavía en un segundo plano mediático, las críticas más duras llegaban de “señoros” al frente de grandes cabeceras generalistas.

En sus capítulos más delicados, Flores, de compostura "muy tranquila durante la presentación", describe el maltrato absoluto que sufrió de parte de su exmarido Carlo Costanzia y relata otros episodios violentos a los que se enfrentó después de que Alessandro Lequio la dejase "a la altura del betún" tras el divorcio. También cuenta que pasó varios meses sin ver a su hijo después de que el padre se lo llevara del colegio; un “secuestro” en toda regla. A ello suma que el pequeño Carlo Costanzia Jr. se fue siendo un niño y volvió "lleno de tatuajes", con adicciones y problemas que ni la pensión que ella pagaba era capaz de solventar.

Mamarazzis: Miguel Ángel Silvestre y Nerea Rodríguez, su noche de pasión en Ibiza

No está de más reconocer que "nos falta algún pasaje que para nosotros era importante" –uno de Sofía Mazagatos, ¿quizás?–, si bien la autora ahonda en su distanciamiento con Fernando Fernández-Tapias, 'Fefé', a raíz de su amistad con Nuria González, anterior pareja del empresario y naviero español. Pese a todo, ambos mantuvieron relación vía telefónica e incluso llegaron a coincidir una última vez para despedirse y reconciliarse como última voluntad de él antes de morir. Cabe destacar que Flores insiste en repetidas ocasiones en que no hubo infidelidad ni solapamiento: él estaba separado —aunque no divorciado— y, cuando ella inició algo con Lequio, la relación previa ya había terminado.

Dónde ver y escuchar a las Mamarazzis

