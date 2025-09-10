Lamine Yamal se une al equipo Nesquik

Los amantes de las colecciones 'kitsch' tienen un nuevo objeto de deseo: las nuevas latas de Nesquik con la sonrisa grabada de Lamine Yamal. El joven y carismático 'crack' del Barça y de la selección, uno de los mejores futbolistas del mundo a sus tan solo 18 años, acaba de unirse al equipo Nesquik en una nueva campaña que coincide con el inicio de curso, cuando millones de estudiantes arrancan sus mañanas con una taza del popular cacao soluble de Nestlé.

"Es probablemente la campaña más icónica que hemos creado desde que Nesquik llegó a España en 1963", en palabras de Marc Ponsa, responsable de Marketing de Nesquik en Nestlé Iberia.

Bajo el lema 'No te rayes y sigue jugando', la nueva campaña de la marca anima a adoptar una actitud positiva ante los 'cacaos' del día a día para disolverlos fácilmente. Un enfoque y unos valores que Lamine Yamal representa a la perfección, según explica la compañía.

"En la campaña, vemos a Lamine Yamal que, mientras hace toques con una lata de Nesquik, reflexiona sobre la actitud de superación que tanto lo caracteriza. Independientemente del contexto y de lo que le suceda, él sigue jugando. Sigue disfrutando de lo que más le gusta hacer: jugar al fútbol. Es un referente por todos los éxitos que ya ha conseguido y que conseguirá, pero también por el cómo lo hace, con ese espíritu deportivo, ganador y lleno de positividad", recalca Ponsa.

La lata más buscada

Esta colaboración viene acompañada del lanzamiento de una edición limitada de la icónica lata de Nesquik. En ella, Lamine Yamal aparece junto a Quicky, convirtiendo esta lata en un 'must-have' para los incondicionales de la marca y del jugador. Además, los 'packs' grandes de Nesquik incluirán una botella 'shaker' con el nombre del jugador.

La lata de Nesquik con Lamine Yamal, edición limitada. / NESTLÉ

La Capital FC de la Kings League Nesquik también acompañará a Lamine Yamal en su nuevo reto personal: la Kings League. En concreto, la marca será patrocinador oficial de La Capital FC, el club que preside Lamine Yamal en la liga de fútbol 7 fundada por Gerard Piqué.