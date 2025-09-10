Broncano regresa a 'La Revuelta' con una rajada a 'El Hormiguero' por la audiencia: "Nos ganan por..."

La espera ha terminado. 'La Revuelta', programa presentado por David Broncano, ha vuelto a emitirse en La 1 después de las vacaciones de verano. El espacio de Televisión Española arranca la segunda temporada con las expectativas por las nubes, aunque son conscientes que no lo tendrán fácil para ser el programa número uno de las noches en España.

El principal obstáculo vuelve a ser 'El Hormiguero'. El formato de Pablo Motos hizo historia la semana pasada con el mejor inicio de su vigésima temporada, al obtener un 21,1% de share y 2,3 millones de espectadores. Sin embargo, Broncano quiere hacer historia y pondrá, de nuevo, entre las cuerdas al espacio de Antena 3.

'La Revuelta' ha empezado con una 'performance' alocada, organizada por Jorge Ponce. La primera frase que se ha escuchado en el estreno de la segunda temporada ha sido una clara declaración de intenciones al programa de Motos: "¡Este es el mejor programa de la historia!".

En el inicio del programa, Ricardo Castella no pudo pasar por alto el nuevo 'look' del presentador jiennense, que se ha teñido el pelo de rubio, como ya se pudo ver durante el FesTVal de Televisión de Vitoria-Gasteiz.

"Segunda temporada y viendo como llevas el pelo parece que estemos en 'Maestros de la Costura'", ha bromeado el colaborador. Aparte, Grison ha dicho que es un 'look' perfecto para dedicarse al mundo de la música, haciendo referencia a la nueva canción de Sergio Ramos, 'Cibeles'.

Antes de empezar con los primeros invitados del programa, Grison ha advertido a toda la audiencia de 'La Revuelta': "El año que viene si entra Feijóo nos echa a tomar por c*lo".

Broncano ha destacado que la producción es mucho mejor que en la anterior, ya que siempre hay margen de mejora, especialmente en un aspecto: "Este año necesitamos apretar con la audiencia".

En la primera temporada de 'La Revuelta' siempre salía 'El hombre mágico' para avisar a los niños que se fuesen a dormir, pero ya no pasará, debido a que "mandar a los niños a la cama es perder audiencia... que se apañen los padres".

"Todos los niños son válidos para la audiencia, ya que luego siempre nos ganan por los niños", ha desvelado Broncano. En ese instante, Grison ha ironizado que en 'El Hormiguero' también piensan en ellos cuando invitan a Sergio Ramos, Bertín Osborne y Arturo Pérez-Reverte.