Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TENIS

Alcaraz reestrena el número 1 de la ATP con nuevo rapado y pelo blanco

Carlos se puso en manos de Víctor Martínez, su peluquero personal, y éste colgó el resultado de su trabajo

El nuevo 'look' de Carlos Alcaraz para celebrar el US Open

El nuevo 'look' de Carlos Alcaraz para celebrar el US Open / Eurosport

EFE

Murcia
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Carlos Alcaraz Garfia ya está en Murcia y de las primeras cosas que hizo al llegar desde Estados Unidos, donde el domingo conquistó su segundo título en el US Open y recuperó el número 1 de la ATP, fue hacerse un atrevido cambio de look profundizando en el rapado que le hizo su hermano en Nueva York y tintándose el pelo de blanco reluciente.

Carlos se puso en manos de Víctor Martínez, su peluquero personal, y éste colgó el resultado de su trabajo. El reportaje videográfico y fotográfico lo acompañó de una frase con dedicatoria para el líder del tenis mundial.

"Los hombres se visten por los pies y este tío tiene palabra. Nuevamente número 1 y look nuevo. Carlitos Alcaraz, estamos locos", escribió Víctor en sus redes sociales.

El tenista, que sorprendió con el aspecto que presentó en Flushing Meadows después de que Álvaro le pasara la máquina por la cabeza, vio crecer su cabello al tiempo que iba superando rondas en el cuarto y último Grand Slam de la temporada y, de hecho, alzó el título ya con la testa bien poblada.

Ahora le ha dado un toque particular que mostrará en la pista la próxima semana en la Copa Laver que afrontará del 19 al 21 de este mes de septiembre en la ciudad estadounidense de San Francisco.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Genís Roca: 'Con la IA, Europa está asimilando que por primera vez en 2.000 años no diseñará el sistema operativo del mundo
  2. La sincera crítica de una madre por el coste de 'La vuelta al cole': 'Nos han pedido ocho libros y no sabe leer ni escribir
  3. Illa, en el inicio de curso 25-26 en Catalunya: 'Ni en las calles ni en la escuela permitiremos ningún tipo de discriminación
  4. Muere apuñalado un chico de 16 años en una pelea en el barrio de Sants de Barcelona
  5. Menos impuestos a las empresas y coto a las bajas laborales: la hoja de ruta de Foment para 'impulsar la productividad
  6. Sorprendente alternativa a los herbicidas: control eléctrico, igual de eficaz y no daña los cultivos y el suelo
  7. Manuel Álvarez, sobre el equilibrio del sistema de pensiones: “El recorte a la portuguesa es el más conocido”
  8. ¿Cuándo se cobran las pensiones en septiembre? Santander, CaixaBank, BBVA y más

La Diada de Catalunya 2025, en directo: última hora de los actos del 11 de septiembre

La Diada de Catalunya 2025, en directo: última hora de los actos del 11 de septiembre

La plaza Gaudí inicia unas obras contrarreloj cara al centenario de la muerte del padre de la Sagrada Família

La plaza Gaudí inicia unas obras contrarreloj cara al centenario de la muerte del padre de la Sagrada Família

El AMB levanta tres nuevos equipamientos sociales en el Vallès Occidental para reforzar la cohesión metropolitana

El AMB levanta tres nuevos equipamientos sociales en el Vallès Occidental para reforzar la cohesión metropolitana

DIRECTO GUERRA DE UCRANIA | La OTAN advierte del riesgo de escalada bélica tras la "amenaza" de drones rusos en Polonia

DIRECTO GUERRA DE UCRANIA | La OTAN advierte del riesgo de escalada bélica tras la "amenaza" de drones rusos en Polonia

DIRECTO GAZA | Una cincuentena de muertos en Gaza y rotura de las vías de paz

DIRECTO GAZA | Una cincuentena de muertos en Gaza y rotura de las vías de paz

El exdirector de Hacienda con Montoro acusa al juez de Tarragona de incurrir en una "ensoñación inquisitorial" y pide a la Audiencia que anule la causa

El exdirector de Hacienda con Montoro acusa al juez de Tarragona de incurrir en una "ensoñación inquisitorial" y pide a la Audiencia que anule la causa

El rincón de Igualada que ya está en la historia del cine

El rincón de Igualada que ya está en la historia del cine

Antena 3 busca la confrontación ideológica con TVE con quejas de Mariló y Susanna Griso a la pública

Antena 3 busca la confrontación ideológica con TVE con quejas de Mariló y Susanna Griso a la pública