Embarazo
Úrsula Corberó anuncia que espera su primer hijo con Chino Darín
La actriz Úrsula Corberó ha anunciado este martes a través de sus redes sociales que espera su primer hijo junto al actor Chino Darín. La protagonista de 'La casa de papel' ha anunciado su embarazo a través de sus redes sociales con una fotografía en la que marca su barriguita junto con un corazón y una cara de emoción.
"Esto no es IA", ha escrito de manera irónica la intérprete catalana, que ha etiquetado a su pareja en la fotografía. El actor no aparece en la imagen compartida por Corberó, pero se ha pronunciado en sus stories de Instagram, donde ha compartido la publicación de su novia con muchos emoticonos de felicidad.
La última aparición pública de Corberó fue el pasado mes de junio, en un evento de Netflix. Desde entonces, la joven no había compartido nada en sus redes sociales.
Los intérpretes se conocieron hace nueve años, en 2016, cuando protagonizaron la serie 'La embajada', de Antena 3, donde tenían que interpretar a una pareja. Poco después, Corberó dio el gran salto a la fama tras protagonizar la exitosa 'La casa de papel'.
En los últimos años, la actriz catalana se ha convertido en una estrella internacional, formando parte de películas de Hollywood como 'Snake' y la serie 'Chacal'. También apareció en el programa de televisión 'The Tonight Show', con Jimmy Fallon.
